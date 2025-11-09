Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali: गोमांस से जुड़ी पोस्ट पर पाली में हंगामा, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

सोशल मीडिया पर गोमांस उपलब्ध करवाने का दावा करने वाली पोस्ट सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

pali news

थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपते विभिन्न संगठनाें के लोग। फोटो- पत्रिका

बागोड़ा। सोशल मीडिया पर गोमांस उपलब्ध करवाने और आरोपी की ओर से एक युवक के साथ बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के कुछ समय बाद ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें आरोपी की ओर से गोमांस उपलब्ध करवाने और अन्य बातों का जिक्र किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बागोड़ा थाना क्षेत्र के छाजाला गांव निवासी शोएब खान को गिरफ्तार किया है।

हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निंदा करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने कहा कि इस तरह के वीडियो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले और समाज में वैमनस्य फैलाने वाले हैं, जिन पर प्रशासन को तुरंत कठोर कदम उठाना चाहिए।

बाजार बंद रख निकाला जुलूस

वीडियो वायरल होने पर तमाम हिंदू संगठन, गोशाला संचालक और व्यापार संघ ने विरोध जताते हुए बाजार बंद रखा। विभिन्न संगठनों ने क्षेत्रपाल धर्मशाला में बैठक आयोजित कर ऐसे समाजकंटकों पर कार्रवाई की मांग की। बैठक के बाद कस्बे के प्रमुख मार्गों से नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर थानाधिकारी हुकमाराम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि गोमांस का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर, वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विभिन्न हिंदू संगठनों के बागोड़ा पहुंचने की भनक लगते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और भड़काऊ संदेशों या वीडियो को साझा न करने की अपील की है।

पुलिस विभिन्न एंगल से कर रही जांच

बागोड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाते हुए युवक शोएब खान को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की है। पुलिस का कहना है कि युवक के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके।

