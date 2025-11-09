Pali: गोमांस से जुड़ी पोस्ट पर पाली में हंगामा, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

ज्ञापन में बताया गया कि गोमांस का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर, वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विभिन्न हिंदू संगठनों के बागोड़ा पहुंचने की भनक लगते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और भड़काऊ संदेशों या वीडियो को साझा न करने की अपील की है।