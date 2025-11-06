Rajasthan Accident: दर्दनाक हादसे में जिंदा जला SUV चालक, बोरे में भरकर लाना पड़ा शव, परिवार में कोहराम

पुलिस के अनुसार गुजरात की ओर जा रही एसयूवी के आगे अचानक मवेशी आ गया। चालक ने ब्रेक लगाए तो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में हरियाणा के नारनौल निवासी महेंद्र कुमार सैनी (52) की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी निवासी ट्रक चालक रवि जाट (40) घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। ट्रक में दवाइयां लदी थीं और वह पंजाब से मुंबई जा रहा था।