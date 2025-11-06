Rajasthan Accident: दर्दनाक हादसे में जिंदा जला SUV चालक, बोरे में भरकर लाना पड़ा शव, परिवार में कोहराम

हादसे के बाद जलती कार। फोटो-पत्रिका
पाली। गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ब्यावर–पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर कीरवा गांव के पास मवेशी को बचाने के दौरान एक एसयूवी डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें चालक जिंदा जल गया। ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस के अनुसार गुजरात की ओर जा रही एसयूवी के आगे अचानक मवेशी आ गया। चालक ने ब्रेक लगाए तो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में हरियाणा के नारनौल निवासी महेंद्र कुमार सैनी (52) की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी निवासी ट्रक चालक रवि जाट (40) घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। ट्रक में दवाइयां लदी थीं और वह पंजाब से मुंबई जा रहा था।
हादसे के बाद कार में फंसे महेंद्र बाहर नहीं निकल पाए और पूरी तरह जल गए। आग पर काबू पाने के बाद जले हुए शव को बाहर निकाला गया और बोरे में भरकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। देर शाम परिजन पाली पहुंचे। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया गया।
महेंद्र के साले प्रकाश सैनी ने बताया कि वे प्रॉपर्टी डीलर थे और शादी समारोह होने के कारण गुजरात के पालनपुर से घर लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग