राजस्थान के इस नए जिले को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जारी किए आदेश

बालोतरा जिले में पंचायती राज अब विकास का बड़ा आधार बनकर उभरेगा। बालोतरा को जिला बनाने के बाद अब जिला परिषद का गठन भी हो गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नवगठित जिला परिषद बालोतरा को पूर्ण अधिकारिता प्राप्त हो गई है। वहीं पूर्व जिले बाड़मेर की शक्तियां नई जिला परिषद बालोतरा को हस्तांतरित कर दी हैं।