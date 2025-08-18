Balotra News: घर से लापता किशोरी का झाड़ियों में मिला शव, आ रही थी तेज दुर्गंध, इस वजह से हुई मौत

बालोतरा: जसोल थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी का शव रविवार को बालोतरा-सांचौर मेगा हाइवे के किनारे झाड़ियों में मिला। शव बरामद होने की सूचना पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और करीब तीन घंटे तक हाइवे जाम कर दिया।
थानाधिकारी चंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 9.30 बजे असाड़ा हाइवे के किनारे झाड़ियों में लड़की का शव मिला। मृतका की पहचान असाड़ा गांव निवासी सोरकी पुत्री स्वर्गीय वालाराम देवासी के रूप में हुई, जो 15 अगस्त की शाम छह बजे से लापता थी।
जांच में सामने आया कि 15 अगस्त की शाम करीब 6.30 बजे किशोरी घर लौट रही थी। इस दौरान बालोतरा से सिणधरी जा रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह करीब 25 फीट दूर झाड़ियों में जा गिरी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
बता दें कि लोगों ने कार सवार घायलों को बाहर निकाला और बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उस समय किसी को यह जानकारी नहीं मिली कि हादसे में किशोरी भी चपेट में आई थी।
किशोरी के घर नहीं पहुंचने पर उसी रात उसके चचेरे भाई ने जसोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार सुबह शव मिलने की जानकारी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हाइवे पर जाम लगा दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और शव उठाने नहीं दिया। सूचना पर विधायक अरुण चौधरी, तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल, डीएसपी सुशील मान मौके पर पहुंचे और परिजनों-ग्रामीणों से समझाइश की। वार्ता के बाद दोपहर 1:30 बजे जाम खोला गया।