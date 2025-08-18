Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Roadways: जयपुर-टोंक बस किराया 10 रुपये बढ़ा! कोटा-सवाई माधोपुर के किराए में भी उछाल, यात्रियों में नाराजगी

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज ने 6 अगस्त से बस किराए में 20% तक बढ़ोतरी की है। साधारण से लेकर एसी और सुपर लग्जरी बसों तक प्रति किमी 95 पैसे से 2.50 रुपए तक बढ़ा दिया गया।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 18, 2025

Rajasthan Roadways
Rajasthan Roadways (Patrika Photo)

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज ने छह अगस्त से बसों के किराए में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से रोडवेज बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है।


बता दें कि यात्रियों ने महंगाई के इस दौर में किराया बढ़ाना अनुचित बताया है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी बिना प्रचार-प्रसार के लागू कर दी गई, जिसके चलते यात्रियों और परिचालकों के बीच किराए को लेकर रोजाना बहस और नोकझोंक देखने को मिल रही है।

क्या कहना है रोडवेज अधिकारियों का


रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक, साधारण बसों में 95 पैसे प्रति किलोमीटर, एक्सप्रेस और मेल बसों में 1 रुपए प्रति किलोमीटर, सेमी डीलक्स में 1.10 रुपए, डीलक्स बसों में 1.70 रुपए और एसी व सुपर लग्जरी बसों में 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी को कंप्यूटर सिस्टम और टिकट मशीनों में अपडेट कर लागू किया गया है।


अतिरिक्त चार्ज की दरों में बदलाव नहीं


नए आदेशों के तहत न्यूनतम 5 किलोमीटर के लिए वयस्क यात्री से 5 रुपए और बच्चों से 2.50 रुपए किराया तय किया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त चार्ज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


आमजन पर राहत की बजाय बोझ


इस फैसले से सबसे ज्यादा असर रोजाना यात्रा करने वाले आम यात्रियों पर पड़ा है, जिनका खर्च अब काफी बढ़ जाएगा। कई यात्रियों का कहना है कि सरकार को महंगाई के इस दौर में आमजन को राहत देने की बजाय बोझ डाला जा रहा है।


रोडवेज अधिकारियों का तर्क


वहीं, रोडवेज अधिकारियों का तर्क है कि डीजल और रखरखाव की बढ़ती लागत के चलते यह बढ़ोतरी करना जरूरी था। कुल मिलाकर, रोडवेज का यह कदम यात्रियों के लिए परेशानी लेकर आया है। किराए की बढ़ोतरी को लेकर असंतोष साफ झलक रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर रोडवेज की सवारियों की संख्या पर भी देखने को मिल सकता है।

Updated on:

18 Aug 2025 07:48 am

Published on:

18 Aug 2025 07:47 am

Rajasthan Roadways: जयपुर-टोंक बस किराया 10 रुपये बढ़ा! कोटा-सवाई माधोपुर के किराए में भी उछाल, यात्रियों में नाराजगी

