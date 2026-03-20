बालोतरा के कपड़ों की दुनिया में मचेगी धूम: Amazon और Flipkart पर छाएगा स्थानीय हुनर; जानें क्या है ‘डिजिटल पहचान’ का ODOP प्लान

आईसीईएस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी माया ठाकुर ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान विशेषज्ञ विकास स्वामी, अमन एवं यज्ञेश ने प्रतिभागियों को ओडीओपी योजना के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं, उद्यमियों ने प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी।