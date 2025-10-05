Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

गुड़ामालानी उपखंड के धांधलवास गांव में निजी कंपनी पर अपनी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों की बाजरे की खड़ी और तैयार फसलों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा है। आक्रोशित किसानों का कहना है, उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया गया है।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 05, 2025

Barmer Bulldozers Roll Over Standing Crops Gudamalani

जमीन अधिग्रहण के दौरान खड़ी फसलें खराब

गुड़ामालानी (बाड़मेर): आंचलिक गुड़ामालानी उपखंड के धांधलवास गांव में एक निजी कंपनी पर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, कंपनी अपनी परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही है। इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए, किसानों की कटाई के लिए तैयार बाजरे की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया।


किसानों का कहना है कि यह कदम उनके साथ नाइंसाफी और उनकी सालभर की मेहनत पर कुठाराघात है। स्थानीय किसान केसाराम माली ने बताया, यह हमारे पेट पर लात मारने जैसा है। हमने कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन अब न फसल बची और न ही हमें मुआवजा मिला। हम अपने परिवार का पेट कैसे पालें?


ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की ओर से न तो पहले कोई नोटिस जारी किया गया और न ही मुआवजे की कोई प्रक्रिया अपनाई गई। अचानक बुलडोजर चलने से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं।


किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। फिलहाल, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है और वे न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के संपर्क में हैं।

Published on:

05 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

