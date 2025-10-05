राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

जमीन अधिग्रहण के दौरान खड़ी फसलें खराब
गुड़ामालानी (बाड़मेर): आंचलिक गुड़ामालानी उपखंड के धांधलवास गांव में एक निजी कंपनी पर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, कंपनी अपनी परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही है। इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए, किसानों की कटाई के लिए तैयार बाजरे की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया।
किसानों का कहना है कि यह कदम उनके साथ नाइंसाफी और उनकी सालभर की मेहनत पर कुठाराघात है। स्थानीय किसान केसाराम माली ने बताया, यह हमारे पेट पर लात मारने जैसा है। हमने कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन अब न फसल बची और न ही हमें मुआवजा मिला। हम अपने परिवार का पेट कैसे पालें?
ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की ओर से न तो पहले कोई नोटिस जारी किया गया और न ही मुआवजे की कोई प्रक्रिया अपनाई गई। अचानक बुलडोजर चलने से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं।
किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। फिलहाल, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है और वे न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के संपर्क में हैं।
