राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

गुड़ामालानी (बाड़मेर): आंचलिक गुड़ामालानी उपखंड के धांधलवास गांव में एक निजी कंपनी पर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, कंपनी अपनी परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही है। इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए, किसानों की कटाई के लिए तैयार बाजरे की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया।