दिवाली पर घर का तोहफा: उदयपुर में 3 नई आवासीय योजनाएं लांच, 1109 भूखंडों के लिए ऐसे करें आवेदन

उदयपुर विकास प्राधिकरण दिवाली से पहले शहरवासियों को तीन नई आवासीय योजनाओं में 1109 भूखंड देगा। ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर से शुरू होंगे। योजनाओं में साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए, उद्यम विहार कलड़वास और नान्देश्वर एनक्लेव शामिल हैं।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 05, 2025

Udaipur Development Authority

दिवाली पर मिलेगा घर के लिए भूखंडों का तोहफा

Udaipur Development Authority: दिवाली से पहले उदयपुर विकास प्राधिकरण घर बनाने के लिए शहरवासियों को तीन नई आवासीय योजनाओं में भूखंड देने जा रहा है। यूडीए ने तीनों ही योजनाओं में 1109 भूखंडों के लिए सात अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।


बता दें कि यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि योजनाओं का शुभारंभ नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार को सामुदायिक भवन दक्षिणी विस्तार योजना नवीन, कृषि मंडी के पास बलीचा से करेंगे।


बताते चलें कि इससे पहले मंत्री झाबर सिंह खर्रा छह अक्टूबर की शाम 6:30 बजे महिला थाना, 100 फीट सडड़ के सामने स्थित फ्लाईओवर से भुवाणा चौराहा से प्रताप नगर चौराहे तक डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण करेंगे। इच्छुक आवेदक यूडीए की वेबसाइट के जरिए निर्धारित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।


ऐसे करें आवेदन


उदयपुर में घर के लिए आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले यूडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवेदन के बाद, आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र, चालान और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर, हिरण मगरी, सेक्टर-11 के पते पर डाक या स्वयं के द्वारा जमा करना होगा।


-यूडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
-लॉगिन करने के बाद आपको पेज के बाएं मेनू में नई योजनाएं का विकल्प मिलेगा, जहां आप विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-अपनी पसंद की योजना से संबंधित योजना पुस्तिका डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें।
-योजना के अनुसार पंजीकरण राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।
-ऑनलाइन आवेदन पत्र, चालान और सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ जमा करें।


ये हैं तीनों आवासीय योजनाएं


-साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए सवीना खेड़ा।
-उद्यम विहार कलड़वास।
-नान्देश्वर एनक्लेव नोहरा।


इस वर्ग में मिलेंगे इतने भूखंड


-ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) वालों को 291 भूखंड दिए जाएंगे।
-एलआईजी (निम्न आय वर्ग) वालों को 97 भूखंड दिए जाएंगे।
-एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) वालों को 575 भूखंड दिए जाएंगे।
-एचआईजी (उच्च आय वर्ग) वालों को 146 भूखंड दिए जाएंगे।

Published on:

05 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / दिवाली पर घर का तोहफा: उदयपुर में 3 नई आवासीय योजनाएं लांच, 1109 भूखंडों के लिए ऐसे करें आवेदन

