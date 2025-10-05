दिवाली पर घर का तोहफा: उदयपुर में 3 नई आवासीय योजनाएं लांच, 1109 भूखंडों के लिए ऐसे करें आवेदन



-यूडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

-लॉगिन करने के बाद आपको पेज के बाएं मेनू में नई योजनाएं का विकल्प मिलेगा, जहां आप विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

-अपनी पसंद की योजना से संबंधित योजना पुस्तिका डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें।

-योजना के अनुसार पंजीकरण राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।

-ऑनलाइन आवेदन पत्र, चालान और सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ जमा करें।