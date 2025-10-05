राजस्थान: पार्वती बांध से दसवीं बार पानी की निकासी, इस सीजन क्षमता से दोगुना बहा जल, बना नया रिकॉर्ड



बता दें कि सुबह 12 बजे पार्वती बांध का जलस्तर 223.44 मीटर तक पहुंचने के बाद सिंचाई विभाग ने दो गेट दो मीटर तक खोलकर पार्वती नदी में प्रति सेकेंड 2 हजार 107 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग के जेईएन सुशील गुर्जर ने बताया कि शनिवार को पार्वती बांध का गेज 223.44 मीटर पहुंचने के बाद पार्वती बांध के दो गेट दो मीटर खोलकर पानी की निकासी की गई है।