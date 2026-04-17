पचपदरा रिफाइनरी: पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक भविष्य को मिलेगी नई उड़ान, 50 हजार नए रोजगार की संभावना

रिफाइनरी के संचालन के साथ पेटकोक जैसे उप-उत्पाद का उत्पादन भी होगा, जिस पर चूना उद्योग काफी हद तक निर्भर है। इसके आवंटन के लिए एक संतुलित नीति बनाना जरूरी है, ताकि डाउनस्ट्रीम उद्योगों को निरंतर आपूर्ति मिल सके और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित न हों। वहीं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नए रोजगार सृजित होंगे। इसमें तकनीकी, कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।