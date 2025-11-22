Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Rajasthan Panchayat News : राजस्थान के इस जिले में पंचायतों का सबसे बड़ा विस्तार, अब होंगे 675 सरपंच

राजस्थान में पंचायत राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।

Nov 22, 2025

बाड़मेर। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही बाड़मेर जिले में 260 से अधिक नवसृजित ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ऐसे में जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 419 से बढ़कर 675 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में बाड़मेर में 12 पंचायत समितियों के साथ बायतु पंचायत समिति का आंशिक हिस्सा भी जिले में शामिल है।

प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पिछले एक वर्ष से चल रही थी। एक साल पहले बाड़मेर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक प्रस्ताव भेजे थे। जिला कलक्टर द्वारा बाड़मेर में 277 ग्राम पंचायतों और 8 पंचायत समितियों के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। इसमें 600 से अधिक राजस्व गांव भी प्रस्तावित थे। अब ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी होने के बाद अगला चरण पंचायत समितियों के पुनर्गठन का है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।

हालांकि पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन कई पंचायत समितियों में गांवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समायोजित किया गया है। साथ ही कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं, जिनमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे में पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ही अंतिम संख्या स्पष्ट होगी। फिलहाल 265 से अधिक ग्राम पंचायतें बाड़मेर जिले में नवसृजित मानी जा रही हैं।

छह साल पहले बनी थीं 200 ग्राम पंचायतें

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पंचायती राज चुनावों से पहले बड़ा पुनर्गठन किया गया था। दिसंबर 2019 में कांग्रेस सरकार ने 200 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया था। इसके बाद वर्तमान भाजपा सरकार ने अब 260 से अधिक नई ग्राम पंचायतें बनाकर संख्या को इससे भी आगे बढ़ा दिया है, जो संभवत: प्रदेशभर में सबसे अधिक है।

पंचायत समितिवार पूरी स्थिति

पंचायत समितिवर्तमान ग्राम पंचायतनई ग्राम पंचायतकुल ग्राम पंचायत
रामसर312051
सेड़वा282048
आडेल200727
गडरारोड371855
धोरीमन्ना432467
धनाऊ302454
चौहटन493180
बायतु131225
बाड़मेर ग्रामीण362258
बाड़मेर392261
गुड़ामालानी300737
शिव382462
फागलिया222545
कुल419257675
( नोट: बायतु का आंशिक हिस्सा बाड़मेर में है)

