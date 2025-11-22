Rajasthan Panchayat News : राजस्थान के इस जिले में पंचायतों का सबसे बड़ा विस्तार, अब होंगे 675 सरपंच

फोटो पत्रिका
बाड़मेर। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही बाड़मेर जिले में 260 से अधिक नवसृजित ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ऐसे में जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 419 से बढ़कर 675 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में बाड़मेर में 12 पंचायत समितियों के साथ बायतु पंचायत समिति का आंशिक हिस्सा भी जिले में शामिल है।
प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पिछले एक वर्ष से चल रही थी। एक साल पहले बाड़मेर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक प्रस्ताव भेजे थे। जिला कलक्टर द्वारा बाड़मेर में 277 ग्राम पंचायतों और 8 पंचायत समितियों के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। इसमें 600 से अधिक राजस्व गांव भी प्रस्तावित थे। अब ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी होने के बाद अगला चरण पंचायत समितियों के पुनर्गठन का है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।
हालांकि पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन कई पंचायत समितियों में गांवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समायोजित किया गया है। साथ ही कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं, जिनमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे में पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ही अंतिम संख्या स्पष्ट होगी। फिलहाल 265 से अधिक ग्राम पंचायतें बाड़मेर जिले में नवसृजित मानी जा रही हैं।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पंचायती राज चुनावों से पहले बड़ा पुनर्गठन किया गया था। दिसंबर 2019 में कांग्रेस सरकार ने 200 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया था। इसके बाद वर्तमान भाजपा सरकार ने अब 260 से अधिक नई ग्राम पंचायतें बनाकर संख्या को इससे भी आगे बढ़ा दिया है, जो संभवत: प्रदेशभर में सबसे अधिक है।
|पंचायत समिति
|वर्तमान ग्राम पंचायत
|नई ग्राम पंचायत
|कुल ग्राम पंचायत
|रामसर
|31
|20
|51
|सेड़वा
|28
|20
|48
|आडेल
|20
|07
|27
|गडरारोड
|37
|18
|55
|धोरीमन्ना
|43
|24
|67
|धनाऊ
|30
|24
|54
|चौहटन
|49
|31
|80
|बायतु
|13
|12
|25
|बाड़मेर ग्रामीण
|36
|22
|58
|बाड़मेर
|39
|22
|61
|गुड़ामालानी
|30
|07
|37
|शिव
|38
|24
|62
|फागलिया
|22
|25
|45
|कुल
|419
|257
|675
