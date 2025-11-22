Rajasthan Panchayat News : राजस्थान के इस जिले में पंचायतों का सबसे बड़ा विस्तार, अब होंगे 675 सरपंच

प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पिछले एक वर्ष से चल रही थी। एक साल पहले बाड़मेर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक प्रस्ताव भेजे थे। जिला कलक्टर द्वारा बाड़मेर में 277 ग्राम पंचायतों और 8 पंचायत समितियों के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। इसमें 600 से अधिक राजस्व गांव भी प्रस्तावित थे। अब ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी होने के बाद अगला चरण पंचायत समितियों के पुनर्गठन का है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।