राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मेडिसिन पार्क, आयुर्वेद को बढ़ावा और इलाज करवान होगा

इसमें प्रमुख औषधि पौधों के अलावा स्थानीय औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि इनके महत्व के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। लोग आयुर्वेद पद्धति के महत्व को समझकर इससे जुड़ें। आयुर्वेद उपचार पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है। हजारों वर्ष पुरानी इस पद्धति में बेहद सस्ता और कारगर उपचार होने पर पूर्व में लोग इसका अधिक उपयोग करते थे।