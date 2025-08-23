Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मेडिसिन पार्क, आयुर्वेद को बढ़ावा और इलाज करवान होगा

राजस्थान में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेडिसिन पार्क बनाया जाएगा। इसमें शंखपुष्पी और अश्वगंधा जैसे कई पौधे लगाए जाएंगे।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 23, 2025

Medicine park
Medicine Park (Patrika Photo)

बाड़मेर: एलोपैथी उपचार पद्धति के प्रति लोगों के अधिक बढ़ते रुझान और आयुर्वेद पद्धति के प्रति कम होती रुचि पर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मेडिसिन पार्क विकसित किए जाएंगे।

इसमें प्रमुख औषधि पौधों के अलावा स्थानीय औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि इनके महत्व के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। लोग आयुर्वेद पद्धति के महत्व को समझकर इससे जुड़ें। आयुर्वेद उपचार पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है। हजारों वर्ष पुरानी इस पद्धति में बेहद सस्ता और कारगर उपचार होने पर पूर्व में लोग इसका अधिक उपयोग करते थे।

लेकिन पिछले कुछ दशकों में एलोपैथिक पद्धति का प्रचलन ज्यादा बढ़ने पर अब अधिकांश लोग इससे उपचार लेते हैं। इसमें तुरंत उपचार होता है, लेकिन महंगा खर्च होने पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद उपचार पद्धति के प्रति लोगों का फिर रुझान बढ़ाने को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा
जयपुर
Rajasthan Refinery Project New Update CM Bhajanlal and Union Minister Hardeep Singh Puri may visit tomorrow

आयुर्वेद विभाग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मेडिसिन पार्क बनााएगा। यह किसी सार्वजनिक जगह या उद्यान में हो सकता है। प्रमुख औषधि पौधे और स्थानीय औषधीय पौधे लगाकर उनकी देखभाल कर विकसित किया जाएगा।

बाड़मेर-बालोतरा की 7 विधानसभा


जिला बाड़मेर और बालोतरा में विधानसभा बाड़मेर, चौहटन, शिव, गुड़ामालानी, पचपदरा, सिवाना और गुड़ामालानी शामिल हैं। बाड़मेर मुख्यालय सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मेडिसिन उद्यान लगाने को लेकर विभाग ने प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें शंखपुष्पी, सहजन, अश्वगंधा, शतावरी, गूगल, ग्वारपाठा आदि प्रमुख औषधि और स्थानीय औषधि पौधे लगाए जाएंगे।


'प्रस्ताव भेजा है'


विभाग के निर्देश पर सात विधानसभा क्षेत्र में मेडिसिन उद्यान लगाने को लेकर प्रस्ताव भेजे
हैं। विधानसभा बाड़मेर में बाड़मेर मुख्यालय पर उद्यान लगाया जाएगा। इससे आमजन को औषधीय पौधों के बारे में अधिक जानकारी मिले। लोग आयुर्वेद पद्धति से जुड़ें।
-रमेश धनदे, उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, बाड़मेर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आरजीएचएस योजना का मॉडल बदलने की तैयारी, भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला
जयपुर
RGHS-Latest-Updates

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मेडिसिन पार्क, आयुर्वेद को बढ़ावा और इलाज करवान होगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.