दर्दनाक: पत्नी की डिलीवरी कराने गए पति को काटा पागल श्वान, इंजेक्शन नहीं लगवाया, हुई मौत

जानकारी के अनुसार, कुंभाराम अपनी पत्नी के साथ गिड़ा अस्पताल में था। रात के समय जब वह वार्ड के बाहर सो रहे था, तभी अचानक एक पागल श्वान ने चेहरे पर काट लिया। दुर्भाग्यवश कुंभाराम ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और किसी को बताए बिना वापस अपने काम पर लौट गया। इसे सामान्य समझते हुए इंजेक्शन भी नहीं लगवाया।