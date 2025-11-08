Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

दर्दनाक: पत्नी की डिलीवरी कराने गए पति को काटा पागल श्वान, इंजेक्शन नहीं लगवाया, हुई मौत

गिड़ा क्षेत्र के बेरी नाड़ी गांव में पागल श्वान के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल आए कुंभाराम को श्वान ने चेहरे पर काटा था, पर इंजेक्शन नहीं लगवाया। ढाई महीने बाद रेबीज के लक्षण दिखने पर इलाज के दौरान मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 08, 2025

Barmer News

पागल श्वान (फोटो-एआई)

बालोतरा: गिड़ा क्षेत्र के सवाऊ पदम सिंह के बेरी नाड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। गांव के मेहनतकश व्यक्ति कुंभाराम बरवड़ की पागल श्वान के काटने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब कुंभाराम अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए गिड़ा अस्पताल पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार, कुंभाराम अपनी पत्नी के साथ गिड़ा अस्पताल में था। रात के समय जब वह वार्ड के बाहर सो रहे था, तभी अचानक एक पागल श्वान ने चेहरे पर काट लिया। दुर्भाग्यवश कुंभाराम ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और किसी को बताए बिना वापस अपने काम पर लौट गया। इसे सामान्य समझते हुए इंजेक्शन भी नहीं लगवाया।

दिवाली पर असामान्य हरकतें करने लगा

करीब ढाई महीने बाद दिवाली के अवसर पर जब कुंभाराम घर लौटा तो उसकी हरकतें असामान्य लगने लगी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया, जहां से पहले उन्हें बालोतरा और बाद में जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया।

जोधपुर में डॉक्टरों ने बताया कि उसमें रेबीज (पागल श्वान के काटने से होने वाली बीमारी) के गंभीर लक्षण हैं। डॉक्टरों ने जब उनके हाथ में पानी की बोतल दी तो वे डरकर भागने लगे, जो इस बीमारी का प्रमुख संकेत है।

ऐसे में स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने इलाज से असमर्थता जताते हुए उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। घर लौटने के कुछ ही घंटे बाद कुंभाराम ने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में घर का सपना अब और करीब: आवासीय योजनाओं की आवेदन तिथि 10 दिन बढ़ाई, 30 हजार एप्लीकेशन जमा
उदयपुर
Udaipur Development Authority

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / दर्दनाक: पत्नी की डिलीवरी कराने गए पति को काटा पागल श्वान, इंजेक्शन नहीं लगवाया, हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां लाखों की लागत से बनेगा आयुर्वेद दफ्तर, अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगी अच्छी सुविधाएं, टेंडर जारी

Rajasthan Barmer Ayurveda Deputy Director office
बाड़मेर

Rajasthan Crime: शादी और फिर मौत…उम्र 19 साल, पति समेत अन्य पर लगाए हत्या का आरोप

Barmer Crime
बाड़मेर

राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

Barmer MLA Ravindra Bhati
बाड़मेर

हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

समाचार

कार हुई क्षतिग्रस्त तो क्लेम का दावा, कंपनी ने किया इंकार, अब देने होंगे दो लाख रुपए

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.