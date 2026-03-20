बाड़मेर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: चूनाराम जाट बने नए SP, सदर थाने में शामिल हुए ये गांव; 4 वृत्तों में बंटा जिला

साथ ही जिले में 26 पुलिस चौकियां भी कार्यरत रहेंगी। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) का पद भी स्वीकृत किया गया है, जो विभिन्न शाखाओं की निगरानी करेंगे। वहीं बालोतरा जिले में चार वृत्त कार्यालयों के अधीन कुल 13 पुलिस थाने संचालित होंगे। यह पुनर्गठन नवगठित जिले की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार किया गया है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी पुलिस की पहुंच मजबूत हो सके।