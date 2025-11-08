राजस्थान में यहां गरजने को तैयार बुलडोजर, चेतावनी नहीं मानी तो गिराए जाएंगे मकान और दुकान, इन सड़कों पर कार्रवाई तय

बाड़मेर: बाड़मेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ वर्षों से कृषि भूमि पर तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों पर अब नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है। न्यास प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने कृषि भूमि पर बिना विधिक अनुमति या भू-उपयोग परिवर्तन के आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण किए हैं, वे स्वयं इन्हें हटा लें। अन्यथा 13 नवंबर से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।