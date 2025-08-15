Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…

मोहनलाल ने बताया कि बेहोशी की हालत में उसकी पत्नी घर से गहने और नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया और जान बचाई गई। SP नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि धोरीमन्ना थानाधिकारी बगडूराम के नेतृत्व में एएसआई रावताराम सहित टीम बनाई गई। तकनीकी और इनपुट के आधार पर हाउ उर्फ हाउडी (निवासी मालासर, जालोर) और उसके प्रेमी श्रवण कुमार (निवासी जोगाउ, जालोर) को डिटेन किया गया। पूछताछ में जुर्म कबूलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि मामले से जुड़े और पहलुओं का खुलासा हो सके।