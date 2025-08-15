Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…

Barmer Wife Lover Murder Plot: 23 मई को वह घर लौटा और 80 हजार रुपये भी लाया, जो उसने घर पर रख दिए। रात करीब 10 बजे पत्नी ने आम का जूस दिया, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला था।

बाड़मेर

Jayant Sharma

Aug 15, 2025

photo - patrika

Barmer Crime News: बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कोशिश की। आरोप है कि महिला ने आम के जूस में जहर मिलाकर पति को पिलाया और बेहोश होते ही घर में रखे गहने व नकदी लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना 25 मई की है, जबकि पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे रची साजिश...

धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के चैनपुरा, विरमाणियों की ढाणी निवासी मोहनलाल विश्नोई ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 8 साल पहले हाउ पुत्री जयकिशन से हुई थी। वह मजदूरी के लिए बाहर रहता था और पत्नी को अलग घर में रखा था। पत्नी की मांग पर 8 तोला सोना और 30 तोला चांदी के गहने बनवाकर उसे दे दिए थे। 23 मई को वह घर लौटा और 80 हजार रुपये भी लाया, जो उसने घर पर रख दिए। रात करीब 10 बजे पत्नी ने आम का जूस दिया, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला था। जूस पीते ही वह बेहोश हो गया।

जेवर और नकदी लेकर हुई फरार

मोहनलाल ने बताया कि बेहोशी की हालत में उसकी पत्नी घर से गहने और नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया और जान बचाई गई। SP नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि धोरीमन्ना थानाधिकारी बगडूराम के नेतृत्व में एएसआई रावताराम सहित टीम बनाई गई। तकनीकी और इनपुट के आधार पर हाउ उर्फ हाउडी (निवासी मालासर, जालोर) और उसके प्रेमी श्रवण कुमार (निवासी जोगाउ, जालोर) को डिटेन किया गया। पूछताछ में जुर्म कबूलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि मामले से जुड़े और पहलुओं का खुलासा हो सके।

15 Aug 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…

