IAS Tina Dabi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाड़मेर कलक्टर टीना डाबी को देंगी 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार, जानिए इसकी वजह

बाड़मेर जिले को पुरस्कार स्वरूप दो करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिले की ओर से यह सम्मान जिला कलक्टर टीना डाबी ग्रहण करेंगी। जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत जिले में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर टांका निर्माण कराया गया। इस पहल से ग्रामीणों को 3-4 माह तक मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि पहले बारिश का अधिकांश पानी बह जाता था। समुदाय-संचालित इस मॉडल ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी में स्थान दिलाया है।