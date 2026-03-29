भाटी V/S रावणा विवाद : ‘गर्माहट’ के बीच अब कांग्रेस-BJP की एंट्री ! जानें क्या सामने आ रहा कॉन्ट्रोवर्सी का ‘पॉलिटिकल एंगल’?

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच उपजा विवाद अब राजस्थान की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता संयम लोढ़ा ने इस मामले में दखल देते हुए राजस्थान पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग से हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं, सोशल मीडिया पर छोटू सिंह की भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के साथ एक तस्वीर वायरल होने के बाद इस पूरे विवाद के पीछे 'पॉलिटिकल गेम प्लान' होने की चर्चाएं तक होने लगी हैं।