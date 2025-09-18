Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Barmer Murder: समाज में बदनामी के डर से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका को हॉकी से मार-मारकर उतारा मौत के घाट, बोला ‘शादी का दबाव बना रही थी…’

Rajasthan Crime News: आरोपी मानाराम जो शिक्षक है, उसकी पहली शादी का तलाक वाद न्यायालय में विचाराधीन था। इसी दौरान अक्टूबर 2024 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से मुकेशकुमारी से हुई थी।

बाड़मेर

Akshita Deora

Sep 18, 2025

Play video
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक (फोटो: पत्रिका)

Govt Teacher Kills Lover: रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में झुंझुनूं जिले के काशनी निवासी मुकेशकुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक मानाराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने युवती को शादी का दबाव बनाने पर गुस्सा होकर हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।

रीको थानाधिकारी मनोजकुमार ने बताया कि झुंझुनूं जिले के काशनी निवासी मुकेशकुमारी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक मानाराम पुत्र किरताराम, चवा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपी मानाराम जो शिक्षक है, उसकी पहली शादी का तलाक वाद न्यायालय में विचाराधीन था। इसी दौरान अक्टूबर 2024 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से मुकेशकुमारी से हुई थी। मुकेशकुमारी तलाकशुदा थी और आंगनबाड़ी विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के बीच लगातार संपर्क बना रहा लेकिन मानाराम ने अपने तलाकनामा लंबित होने का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया।

बदनामी का था डर, इसलिए उतारा मौत के घाट

फोटो: पत्रिका

पुलिस जांच में सामने आया है कि मानाराम के इनकार के बाद मुकेशकुमारी 14 सितंबर 2025 को शिक्षक के गांव चवा पहुंच गई। वहां से मामला परिवार और समाज में बदनामी का कारण न बने इस भय और आक्रोश में आरोपी ने उसे अपने बाड़मेर स्थित किराए के कमरे बलदेव नगर में बुलाया।

यहां गुस्से में आकर उसने पीडि़ता पर हॉकी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को कमरे से बाहर निकालकर मृतका की कार में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच सुबह हो जाने के कारण वह भाग गया।

Murder in Barmer

Published on:

18 Sept 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Murder: समाज में बदनामी के डर से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका को हॉकी से मार-मारकर उतारा मौत के घाट, बोला ‘शादी का दबाव बना रही थी…’

