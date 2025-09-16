Rajasthan: राजस्थान में शादीशुदा टीचर ने क्यों की थी अपनी प्रेमिका की हत्या, पुलिस के आगे खोला बड़ा राज

शिक्षक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुकेश कुमारी शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी। रीको थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि झुंझुनूं जिले के कासनी गांव निवासी मुकेश कुमारी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने मृतका के भाई धर्मपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक मानाराम निवासी चवा के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया।