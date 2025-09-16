Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में शादीशुदा टीचर ने क्यों की थी अपनी प्रेमिका की हत्या, पुलिस के आगे खोला बड़ा राज

मृतका के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी शिक्षक एक साल से मुकेश कुमारी को शादी का झांसा दे रहा था। उसके कहने पर वह बाड़मेर आई, यहां हत्या कर दी गई।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

Murder in Barmer
Play video
मृतका मुकेश कुमारी। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में झुंझुनूं जिले के कासनी गांव निवासी मुकेश कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को आरोपी शिक्षक मानाराम के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। साथ ही मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।

शव परिजनों को सुपुर्द

शिक्षक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुकेश कुमारी शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी। रीको थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि झुंझुनूं जिले के कासनी गांव निवासी मुकेश कुमारी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने मृतका के भाई धर्मपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक मानाराम निवासी चवा के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया।

आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया

मृतका के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी शिक्षक एक साल से मुकेश कुमारी को शादी का झांसा दे रहा था। उसके कहने पर वह बाड़मेर आई, यहां हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। साथ ही पूछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। वहीं पूछताछ में बताया कि शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए वारदात को अंजाम दिया।

दोनों पहले से थे शादीशुदा

आरोपी मानाराम जसाई गांव के महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापित है। वह शादीशुदा है और पत्नी से अलग रहता है। उसका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं मुकेश कुमारी भी तलाकशुदा थी। दोनों ने तलाकशुदा विवाह का विज्ञापन देखकर संपर्क किया था और करीब एक साल से रिश्ते में थे।

Published on:

16 Sept 2025 09:43 pm

Rajasthan / Barmer / Rajasthan: राजस्थान में शादीशुदा टीचर ने क्यों की थी अपनी प्रेमिका की हत्या, पुलिस के आगे खोला बड़ा राज

