औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक पानी ने घर छोड़ेने को किया मजबूर

अराबा पुरोहितान के पूर्व सरपंच नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि गांव के करीब 60 घरों में लगभग 280 लोग रहते हैं। अब गांव के तीनों ओर रासायनिक पानी भर गया है, जिससे बस्ती घिर गई है। प्रशासन की हिदायत पर ग्रामीण सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों और अपने खेतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अचानक घर छोड़ने की स्थिति में ग्रामीणों को भोजन, बर्तन, गैस सिलेंडर, बिस्तर जैसी जरूरी चीजें ले जाना कठिन हो रहा है। फिलहाल अराबा चौहान गांव के 15 परिवारों को घर खाली कर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। अन्य प्रभावित गांवों से भी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि कई घरों के आंगन तक पानी पहुंचने के बाद उन्हें दूसरी सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया गया है। अब तक 11 परिवार खेतों में बने अपने कच्चे-पक्के मकानों में चले गए हैं, जबकि 3 परिवारों को प्रशासन की ओर से तय वैकल्पिक स्थानों पर रुकवाया गया है।