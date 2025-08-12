12 अगस्त 2025,

बाड़मेर

औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक पानी ने घर छोड़ेने को किया मजबूर

बालोतरा। जिले के कल्याणपुर उपखंड क्षेत्र की आराबा दुदावता ग्राम पंचायत के अंतर्गत अराबा पुरोहितान, अराबा चौहान, अराबा नागणेचा, निम्बा खेड़ा और डोली सहित आसपास के कई गांव इन दिनों जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से आ रहे रासायनिक अपशिष्ट पानी की चपेट में हैं। प्रदूषित पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि यह [&hellip;]

बाड़मेर

jay kumar bhati

Aug 12, 2025

बालोतरा। अराबा पुरोहितान क्षेत्र में भरा औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित पानी।

बालोतरा। जिले के कल्याणपुर उपखंड क्षेत्र की आराबा दुदावता ग्राम पंचायत के अंतर्गत अराबा पुरोहितान, अराबा चौहान, अराबा नागणेचा, निम्बा खेड़ा और डोली सहित आसपास के कई गांव इन दिनों जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से आ रहे रासायनिक अपशिष्ट पानी की चपेट में हैं। प्रदूषित पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि यह अब रहवासी बस्तियों में घुसने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को ग्रामीणों को घर खाली करने के आदेश जारी किए हैं।

तीनों तरफ से घिर गया गांव, लोग खेतों और सरकारी भवनों में शिफ्ट

अराबा पुरोहितान के पूर्व सरपंच नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि गांव के करीब 60 घरों में लगभग 280 लोग रहते हैं। अब गांव के तीनों ओर रासायनिक पानी भर गया है, जिससे बस्ती घिर गई है। प्रशासन की हिदायत पर ग्रामीण सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों और अपने खेतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अचानक घर छोड़ने की स्थिति में ग्रामीणों को भोजन, बर्तन, गैस सिलेंडर, बिस्तर जैसी जरूरी चीजें ले जाना कठिन हो रहा है। फिलहाल अराबा चौहान गांव के 15 परिवारों को घर खाली कर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। अन्य प्रभावित गांवों से भी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि कई घरों के आंगन तक पानी पहुंचने के बाद उन्हें दूसरी सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया गया है। अब तक 11 परिवार खेतों में बने अपने कच्चे-पक्के मकानों में चले गए हैं, जबकि 3 परिवारों को प्रशासन की ओर से तय वैकल्पिक स्थानों पर रुकवाया गया है।

कई वर्षों से झेल रहे यह सजा

रालोपा नेता थानसिंह डोली ने बताया कि प्रदूषित काले पानी की समस्या ग्रामीणों के लिए कोई नई नहीं है। गांवों में यह रासायनिक अपशिष्ट कई वर्षों से बह रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बारिश के पानी के साथ ही इसका बहाव और असर इतना बढ़ गया है कि अब लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही।

फैक्ट फाइल
प्रभावित गांवों की जनसंख्या
1123 - अराबा चौहान की जनसंख्या
280 - अराबा पुरोहितान की जनसंख्या
148 - अराबा नागणेचा की जनसंख्या
306 - निम्बा खेड़ा की जनसंख्या
इनमें अराबा पुरोहितान गांव के 15 परिवार को अपने घरों से अन्य जगह शिफ्ट करवाया गया है।

Published on:

12 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक पानी ने घर छोड़ेने को किया मजबूर

