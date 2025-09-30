थार के रेगिस्तान में 38 में से 36 तेल खोजों को देवी नाम, मंगला है दुनिया की सबसे बड़ी तेल खोज

वजह यह देवी उपासना की धरती है। इस इलाके में देवी के नाम पर ओरण-गोचर पहले से हैं। एक के बाद एक खोज ने इस इलाके को देश का तेल संपन्न इलाका बना दिया। इन खोज का परिणाम रहा है कि 2009 में बाड़मेर में तेल उत्पादन शुरू हुआ। अब तक बाड़मेर से 70 करोड़ से अधिक बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन हो चुका है।