Rajasthan: राजस्थान में यहां जल्द बनेगी चमचमाती हुई फोर लेन सड़क, 178.61 करोड़ रुपए की DPR तैयार

गौरतलब है कि करौली-हिण्डौन मार्ग वर्तमान में वर्षों से संकरा और जर्जर स्थिति में है। जगह-जगह गड्ढे बन जाने के कारण आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है। वहीं आवागमन में समय भी अधिक लगता है। आमजन लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग उठा रहे थे। विशेष बात यह है कि सड़क पर टोल टैक्स वसूली तो की जा रही है, लेकिन सड़क की स्थिति खराब होने के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त समय और ईधन की खपत झेलनी पड़ती है।