Jaipur: दिवाली से पहले सांगानेर को मिलेगा करोड़ों का बड़ा तोहफा, शहर में यहां बनेगा एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर

राजधानी जयपुर में सांगानेर को दिवाली से पहले 700 करोड़ की सौगात मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा खरबास सर्किल पर एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, मिनी सचिवालय, अस्पताल अपग्रेडेशन, RIMS उन्नयन और 560 किफायती फ्लैट्स जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे।

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 28, 2025

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma

Jaipur News: जयपुर का सांगानेर क्षेत्र दिवाली से ठीक पहले ऐतिहासिक विकास कार्यों की सौगात पाने जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा स्वयं 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।


बता दें कि यह भव्य समारोह सांगानेर के खरबास सर्किल पर आयोजित होगा, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। सीएम के विधानसभा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध सांगानेर अब समग्र विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा।


'विकास को नई दिशा देंगे'


सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, सांगानेर हमारी प्राथमिकता है। दिवाली जैसे शुभ अवसर से पहले इन परियोजनाओं का आरंभ कर हम न केवल क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। बल्कि निवासियों को खुशहाली का संदेश भी पहुंचाएंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद जारी की गई विकास योजनाओं का हिस्सा है। जहां जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और अन्य विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं।


गोपालपुरा बायपास की बदलेगी सूरत


मुख्य परियोजनाओं में 218 करोड़ रुपये की लागत से गोपालपुरा बायपास पर बनने वाली एलिवेटेड रोड शामिल है, जो लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत देगी। इसी तरह, मुहाना मोड़ पर 80 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिससे सांगानेर का प्रवेश द्वार सुगम बनेगा। इस पैकेज में सांगानेर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पुराने दरवाजों का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम विकास और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य भी शामिल हैं।


स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाओं का होगा विस्तार


सांगानेर जिला अस्पताल में 94 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यहां आईसीयू, डायग्नोस्टिक लैब और विशेषज्ञ विभाग स्थापित होंगे। वहीं, प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण होगा, जिससे सरकारी सेवाएं आम जनता तक तेजी से पहुंचेंगी।


शिक्षा और चिकित्सा में बड़ा निवेश


राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) का 500 करोड़ रुपये से उन्नयन किया जाएगा। इससे मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, राजस्थान आवास बोर्ड (RHB) प्रतापनगर और मानसरोवर क्षेत्र में 560 किफायती फ्लैट्स का निर्माण करेगा, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास सुविधा मिल सकेगी।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

