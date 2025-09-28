Jaipur: दिवाली से पहले सांगानेर को मिलेगा करोड़ों का बड़ा तोहफा, शहर में यहां बनेगा एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर



मुख्य परियोजनाओं में 218 करोड़ रुपये की लागत से गोपालपुरा बायपास पर बनने वाली एलिवेटेड रोड शामिल है, जो लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी राहत देगी। इसी तरह, मुहाना मोड़ पर 80 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिससे सांगानेर का प्रवेश द्वार सुगम बनेगा। इस पैकेज में सांगानेर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पुराने दरवाजों का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम विकास और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य भी शामिल हैं।