कौन हैं CI विक्रम सेवावत? जहां रहे वहां से निलंबित या लाइन हाजिर होकर निकले, बजरी माफियाओं संग कर डाला बड़ा खेला



मामला उजागर हुआ तो थानाप्रभारी विक्रम सेवावत, सहायक उपनिरीक्षक नंदलाल गुर्जर और दीवान राजेंद्र सिंह को निलंबित किया गया। कार्रवाई से शहर समेत जिले के अन्य थाना प्रभारियों में भी हड़कंप मच गया। इस समय बनास, कोठारी और अन्य नदियों से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बजरी दोहन हो रहा है। बिना थानाप्रभारी की मिलीभगत के यह संभव नहीं है।