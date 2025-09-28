Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

खाते से 14 साल बाद ‘नाबालिग’ शब्द हटाया, अब मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जानें क्या है पूरा मामला

उदयपुर जिले में ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की समस्याओं का हाथों-हाथ निस्तारण किया गया। खाते से 14 साल बाद नाबालिग शब्द हटाकर होमा को योजनाओं का लाभ दिलाया गया। ग्रामीणों ने बंद रास्ता खुलवाने की भी मांग रखी।

4 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Sep 28, 2025

Rural service camp

Rural service camp

उदयपुर: जयसमंद क्षेत्र की केवड़ा खुर्द पंचायत में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ। इसमें केवड़ा कला निवासी होमा मीणा पुत्र राजा मीणा का खातेदारी जमीन में 14 साल बाद नाम के आगे से 'नाबालिग' शब्द हटाया गया।


बता दें कि उसके पिता की मौत के बाद खातेदारी जमीन उसके नाम दर्ज करते समय नाम के आगे नाबालिग दर्ज हो गया था। इससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। भू-अभिलेख निरीक्षक चंदा सालवी, कालूलाल मीणा और पटवारी मोहनलाल मीणा ने मौके पर ही समाधान किया।


इसी तरह नाथी और भूरी दो खाताधारक की शामिलात भूमि होने से कई काम रुके थे। शिविर में भूमि का बंटवारा कर समाधान किया। इस दौरान सरपंच दमली बाई मीणा, एसडीएम आकांक्षा दुबे, तहसीलदार आस्थारानी बामनिया, अतिरिक्त विकास अधिकारी और कैंप प्रभारी सुरेशचंद्र खटीक, वीडीओ अनिल कुमार मीणा आदि मौजूद रहे।


गोगुंदा के ग्राम पंचायत झाडोली में ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। इसमें गोद भराई, अन्न प्राशन, प्रवेश उत्सव का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे, महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक ललिता कुंवर और महिला अधिकारिता विभाग की महिला पर्यवेक्षक सीमा चौहान, गोगुंदा पंचायत समिति के कैंप प्रभारी देवेंद्र कंसल, सरपंच पदमाराम गमेती, उपसरपंच ललित कुमार गरासिया आदि मौजूद रहे।


देवपुरा में जयसमंद ब्लॉक के देवपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में प्रभारी जयसमंद नायब तहसीलदार तुलसीराम मीणा, सहायक प्रभारी इंद्र सिंह मीणा, सरपंच कांता मीणा, उप सरपंच राकेश मीणा, वार्ड पंच कालु लाल वेद, प्रभुलाल मीणा, फतेहलाल मीणा के उपस्थिति में ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया।


सरपंच कांता मीणा ने शिविर में विभिन्न विभाग के काउंटर का निरीक्षण कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। प्रभारी नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए उन्हें सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया।


बाठरड़ा खुर्द के ग्राम पंचायत बाठरड़ा कलां में आयोजित शिविर दौरान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कनिष्ठ लेखाकार विनय गुर्जर को स्थानीय जनप्रतिनिधि से जानकारी मिली कि 98 वर्षीय राधकी बाई रावत, निवासी राताखेत पिंडोलिया शिविर में पहुंचने में अक्षम है उसका पेंशन सत्यापन शेष है।


चलने फिरने में उनकी असमर्थता को देखते हुए विनय गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा उक्त वृद्धावस्था पेंशन पुन: प्रारंभ करवाने के लिए राधकी बाई रावत के घर पहंच कर विकास अधिकारी सूनील चौहान, वल्लभनगर के निर्देश पर ओटीपी लेकर सत्यापन करवाया। इसके साथ ही उदी बाई, निवासी चौडा उम्र 80 वर्ष का भी घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन करवाया गया।


विनय गुर्जर ने राधकी बाई रावत को बताया कि अब उन्हे 1500 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी, जबकि उदकी बाई को 1250 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन सत्यापन होने पर राधकी बाई रावत एवं उदकी बाई ने गुर्जर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल एवं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया।


इस दौरान उपखंड अधिकारी निर्मला विश्नोई, सरपंच गंगा देवी मियावत, ग्राम विकास अधिकारी रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच धर्मराज मियावत, खाद्य विभाग से प्रवर्तन निरक्षक पिंकी भाटी सहित ग्रामीण उपस्थित थे।


धरियावद पंचायत समिति की नलवा और भोजपुर पंचायत में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। नलवा में सरपंच सागर देवी, पूर्व सरपंच गंगाराम, पूरी लाल, रामलाल मीणा, नायब तहसीलदार रजनीश व्यास आदि ने समस्याएं सुनीं।


साथ ही स्वामित्व आवासीय योजना में 4 लोगों को पट्टे बांटे गए। इधर, भोजपुर में तहसीलदार संदीप जैन ने अवलोकन कर समस्याएं सुनीं। इस दौरान सरपंच कालूलाल मीणा, वीडीओ प्रियांश सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे।


भटेवर क्षेत्र की भटेवर पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, अतिक्रमण सहित कई समस्याएं बताई। इस दौरान एसडीएम निरमा विश्नोई, तहसीलदार सुरेंद्र छीपा, सीबीईईओ किरण कोटिया, आरआई देवेंद्र सिंह राणावत आदि मौजूद रहे।


गींगला ग्राम पंचायत में शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं के प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी को दिए, जिसमें बंद रास्ता खुलवाने सहित, सीएचसी की हालत सुधरवाने, बिजली, सड़क आदि प्रकरण आए। शिविर में सलूंबर विधायक शांता देवी मीणा भी पहुंची। उन्होंने प्रत्येक विभाग से प्रगति लेते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।


इस दौरान शिविर प्रभारी गेबी लाल बुनकर, नायब तहसीलदार रोड़ी लाल मीणा, उपसरपंच नाथू लाल कोलावत, पूर्व सरपंच मोहन मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष यशवंत त्रिवेदी, वीडीओ निलेश मेहता आदि मौजूद रहे।

Published on:

28 Sept 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / खाते से 14 साल बाद 'नाबालिग' शब्द हटाया, अब मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जानें क्या है पूरा मामला

