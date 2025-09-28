क्या है विजन 2047 का लक्ष्य? 70 नहीं अब जिंदगी जीयो 84 साल…ऐसे बढ़ा सकते हैं अपनी उम्र



बता दें कि राजस्थान में फिलहाल लोगों की औसत आयु करीब 70 साल है। राज्य सरकार ने अब इसे बढ़ाने का बड़ा संकल्प लिया है। विजन डॉक्युमेंट 2047 में लक्ष्य रखा गया है कि औसत आयु को बढ़ाकर 84 वर्ष तक ले जाया जाए। इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लोगों में जागरूकता और समय पर इलाज सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है।