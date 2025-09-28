Rajasthan Weather: राजस्थान में अभी गर्मी से राहत नहीं, बढ़ गया तापमान, आया बारिश का अलर्ट



वहीं, मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन या वज्रपात की भी चेतावनी आगामी 3-4 दिन के लिए जारी है। एक तरफ जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मानसून की विदाई के बाद सक्रिय हुए नए तंत्र से बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश के नए दौर के बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।