जयपुर में दशहरा मेले की धूम: इन 3 जगहों पर जाना न भूलें, फिल्मी सितारे बिखेरेंगे जलवा, खाने-पीने का मिलेगा भरपूर मजा



दशहरा मेला संयोजक चेतन जैन ने बताया कि दशहरा मेला सहसंयोजक योजन शर्मा, कवि सम्मेलन संयोजक गुलाब कोरानी और सहसंयोजक मनोज खंडेलवाल रहेंगे। शस्त्र पूजा के साथ मेले में झूले और खाने-पीने की स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी।

51 फीट के गोकाष्ठ का रावण दहन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। मेले के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन भट्टारक जी नसियां में हुआ।