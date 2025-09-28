जयपुर में दशहरा मेले की धूम: इन 3 जगहों पर जाना न भूलें, फिल्मी सितारे बिखेरेंगे जलवा, खाने-पीने का मिलेगा भरपूर मजा

Dussehra Mela festival (Patrika Photo)
जयपुर: असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी दो अक्टूबर को मनाया जाएगा। शहर में जगह-जगह रावण के पुतलों का बाजार सज चुका है। इस बीच राजस्थान पत्रिका के बैनर तले शहर के प्रमुख संगठनों और विकास समितियों की ओर से तीन जगहों पर दशहरा मेला आयोजित किया जाएगा।
इन आयोजनों में शहरवासी नयनाभिराम आतिशबाजी के साथ-साथ प्रख्यात कवियों की प्रस्तुति और भांति-भांति के पकवानों का आनंद उठा सकेंगे। कार्यक्रम में पत्रिका डॉट कॉम डिजिटल पार्टनर है।
राजस्थान पत्रिका और दशहरा मेला समिति शास्त्रीनगर की ओर से शास्त्रीनगर स्थित राष्ट्रपति मैदान में एक दिवसीय दशहरा मेला दो अक्टूबर को आयोजित होगा। अध्यक्ष बाबूलाल नाटाणी ने बताया कि मेले में विभिन्न व्यंजनों की स्टॉल्स, झूले और रावण दहन होगा। यह आयोजन पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग मेले में शिरकत करते हैं।
मेले में 80 फीट का रावण दहन और आतिशबाजी प्रमुख आकर्षण होगा। महामंत्री एसके शर्मा ने बताया कि राम दरबार की शोभायात्रा निकलेगी। उपाध्यक्ष अनिल भंबानी ने कहा कि मेला क्षेत्र रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में कई राजनीतिक शख्सियतें भी शिरकत करेंगी।
राजस्थान पत्रिका और मानसरोवर सद्भावना दशहरा महोत्सव की ओर से मानसरोवर अरावली मार्ग स्थित मैदान में दो दिवसीय आयोजनों की शुरुआत एक अक्टूबर से होगी। इस मौके पर रास रात्रि डांडिया कार्यक्रम से मेले का आगाज होगा। मेला परिसर का भूमिपूजन आचार्यों की मौजूदगी में हुआ और ध्वजा फहराई गई।
सद्भावना परिवार के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि चंद्रशेखर जैमिनी, राजू कटारा, सौरभ जैमन, सुशील शर्मा, मधुकर पारीक, सिद्धार्थ तोंडवाल, पंकज शर्मा, सुधांशु लाटा और पंडित गणेश शर्मा मौजूद रहे। मेला प्रभारी राजू कटारा ने बताया कि पहले दिन डांडिया वीन मिताली वर्मा की लाइव परफॉर्मेंस पर रास-रात्रि डांडिया का आगाज होगा।
वहीं, दो अक्टूबर को फिल्मी सितारों की सांस्कृतिक संध्या, कविता पाठ और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ होगा। अंत में 70 फीट का रावण दहन आतिशबाजी के साथ होगा। भांतिभांति के व्यंजन, झूलों की सवारी, लाइव बैंड और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी।
प्रतापनगर विकास समिति और राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रतापनगर सेक्टर-16 भैरव सर्कल मैदान में दो दिवसीय दशहरे मेले की शुरुआत एक अक्टूबर को कविता पाठ से होगी। इससे पहले दोपहर तीन बजे विजय उत्सव रैली निकलेगी। समिति अध्यक्ष गोपीचंद गुर्जर और महासचिव ओमप्रकाश बाहेती ने बताया कि भैरव सर्कल से होते हुए प्रतापनगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकलेगी।
दशहरा मेला संयोजक चेतन जैन ने बताया कि दशहरा मेला सहसंयोजक योजन शर्मा, कवि सम्मेलन संयोजक गुलाब कोरानी और सहसंयोजक मनोज खंडेलवाल रहेंगे। शस्त्र पूजा के साथ मेले में झूले और खाने-पीने की स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी।
51 फीट के गोकाष्ठ का रावण दहन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। मेले के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन भट्टारक जी नसियां में हुआ।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग