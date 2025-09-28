‘हमारी संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन नष्ट नहीं हुई’, सिरोही में बोले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े



राज्यपाल किसनराव बागड़े ने कहा, मैकाले ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए साल 1835 में जो शिक्षा पद्धति लागू की थी। जजिया कर लगाया, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन, हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई, बल्कि तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि हमारे यहां योगी, महात्मा हुए। हम सर्वधर्म को मानते हैं। उन्होंने किसी ने हमारी शांति बिगाड़ने की कोशिश की तो उसको भी छोड़ना नहीं, यह बात हमें ध्यान रखनी होगी।