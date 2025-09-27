कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल शर्मा, कहा- पहले टेलीफोन कनेक्शन सिफारिश या रिश्वत से मिलता था

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र में रही कांग्रेस सरकार पर दूरसंचार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति आई।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री के ओडिशा में आयोजित स्वदेशी बीएसएनएल 4जी नेटवर्क के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीतापुरा स्थित जेईसीसी समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक अपनी पहुंच बना चुका था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे घोटाले की भेंट चढ़ा दिया।
उन्होंने कहा पहले जहां टेलीफोन कनेक्शन सिफारिशों या रिश्वत पर मिलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब कनेक्शन हाथों हाथ मिलने लगा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत इस तरह की सेवा देश को प्रदान किया जाना गर्व की बात है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि स्वदेशी 4 जी नेटवर्क की शुरुआत नए भारत के निर्माण तथा मेक इन इंडिया पहल में मील का पत्थर साबित होगी।
यह वीडियो भी देखें
सीएम ने कहा कि दूरसंचार का मतलब केवल काॅल एवं डेटा ही नहीं हैं, यह एक सशक्तीकरण हैं। जब करौली, धौलपुर का किसान मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है। जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है। जब बाड़मेर का एक किसान अपने फोन पर मौसम का अपडेट रियल टाइम देख पता है तो यही सशक्तीकरण है।