Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल शर्मा, कहा- पहले टेलीफोन कनेक्शन सिफारिश या रिश्वत से मिलता था

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा पहले जहां टेलीफोन कनेक्शन सिफारिशों या रिश्वत पर मिलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब कनेक्शन हाथों हाथ मिलने लगा है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 27, 2025

CM Bhajan Lal Sharma
कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र में रही कांग्रेस सरकार पर दूरसंचार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति आई।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री के ओडिशा में आयोजित स्वदेशी बीएसएनएल 4जी नेटवर्क के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीतापुरा स्थित जेईसीसी समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक अपनी पहुंच बना चुका था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे घोटाले की भेंट चढ़ा दिया।

उन्होंने कहा पहले जहां टेलीफोन कनेक्शन सिफारिशों या रिश्वत पर मिलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब कनेक्शन हाथों हाथ मिलने लगा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत इस तरह की सेवा देश को प्रदान किया जाना गर्व की बात है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि स्वदेशी 4 जी नेटवर्क की शुरुआत नए भारत के निर्माण तथा मेक इन इंडिया पहल में मील का पत्थर साबित होगी।

यह वीडियो भी देखें

दूरसंचार का मतलब सशक्तिकरण है

सीएम ने कहा कि दूरसंचार का मतलब केवल काॅल एवं डेटा ही नहीं हैं, यह एक सशक्तीकरण हैं। जब करौली, धौलपुर का किसान मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है। जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है। जब बाड़मेर का एक किसान अपने फोन पर मौसम का अपडेट रियल टाइम देख पता है तो यही सशक्तीकरण है।

ये भी पढ़ें

बॉर्डर के गांवों में विकास का सूर्योदय, बाड़मेर में BSNL के 24 नए मोबाइल टॉवर शुरू, PM ने वर्चुअली किया उद्घाटन
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल शर्मा, कहा- पहले टेलीफोन कनेक्शन सिफारिश या रिश्वत से मिलता था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.