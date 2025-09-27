कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल शर्मा, कहा- पहले टेलीफोन कनेक्शन सिफारिश या रिश्वत से मिलता था

उन्होंने कहा पहले जहां टेलीफोन कनेक्शन सिफारिशों या रिश्वत पर मिलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब कनेक्शन हाथों हाथ मिलने लगा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत इस तरह की सेवा देश को प्रदान किया जाना गर्व की बात है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि स्वदेशी 4 जी नेटवर्क की शुरुआत नए भारत के निर्माण तथा मेक इन इंडिया पहल में मील का पत्थर साबित होगी।