बॉर्डर के गांवों में विकास का सूर्योदय, बाड़मेर में BSNL के 24 नए मोबाइल टॉवर शुरू, PM ने वर्चुअली किया उद्घाटन

गडरारोड (बाड़मेर)। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांवों में 24 नए 4जी मोबाइल टावर लगाए हैं। इन टावरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा से उद्घाटन किया, जिससे अब ग्रामीणों और बीएसएफ जवानों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क सेवा मिल सकेगी।
गडरारोड बॉर्डर के जुम्मा फकीर की बस्ती बीओपी में बीएसएनएल ने उड़ीसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम लाइव दिखाया, जिसमें बीएसएफ अधिकारियों सहित सीमावर्ती ग्रामीणों ने शिरकत की।
सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, अब हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी।
सीमा पर सुरक्षा- बीएसएफ जवानों को अपनी ड्यूटी के दौरान बेहतर संचार सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपने काम को और भी प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। साथ ही अपने परिवार से बात कर सकेंगे।
आर्थिक विकास- बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। सुदूर गांवों को आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे प्रसव, हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना, आगजनी की घटना में समय पर सहायता प्राप्त होगी। वहीं मजदूरी पर गए प्रवासी मजदूरों को अपने परिवार से बात करने, पैसे भेजने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे डिजिटल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को नए अवसर मिलेंगे।
सीमावर्ती गांवों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या को लेकर पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। ऐसे में ग्रामीणों ने इस पहल के लिए धन्यवाद दिया है।