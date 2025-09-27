झुंझुनूं : बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की छीनी जिंदगी, करंट की चपेट में आने से मौत

ग्रामीणों की मदद से युवक को बुहाना सीएचसी लाया गया, जहां डॉ. दीपक के नेतृत्व में बने मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि लक्ष्मण की ढाणी जाने वाले रास्ते पर बिजली के ढीले तारों की शिकायत बिजली विभाग को पहले भी दी गई थी, लेकिन समय पर मरम्मत न होने से यह हादसा हुआ।