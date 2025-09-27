झुंझुनूं : बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की छीनी जिंदगी, करंट की चपेट में आने से मौत

झुंझुनूं। जिले के बुहाना कस्बे के रहने वाले 23 वर्षीय प्रदीप पुत्र शीशराम कुमावत की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के भाई विक्रम ने बुहाना थाने में रिपोर्ट दी है कि प्रदीप खेत से काम करके घर लौट रहा था। बाजरे की कड़वी लगाने के लिए सीढ़ी लेकर जाते समय गांव के बीच से गुजर रहे ढीले बिजली के तारों से सीढ़ी टकरा गई, जिससे प्रदीप करंट की चपेट में आ गया।
ग्रामीणों की मदद से युवक को बुहाना सीएचसी लाया गया, जहां डॉ. दीपक के नेतृत्व में बने मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि लक्ष्मण की ढाणी जाने वाले रास्ते पर बिजली के ढीले तारों की शिकायत बिजली विभाग को पहले भी दी गई थी, लेकिन समय पर मरम्मत न होने से यह हादसा हुआ।
मृतक प्रदीप कुमावत मिलनसार स्वभाव के थे और पढ़ाई के साथ-साथ परिवार के कामकाज और खेती-बाड़ी में भी हाथ बंटाते थे। मजदूर पिता के सहारे चल रहे इस परिवार में प्रदीप ही कमाऊं सदस्य था। उसकी मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया। मां सहित गांव की महिलाएं गम में फूट-फूटकर रोती रहीं।
इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन सिंह तंवर, नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ सिंह, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रोहिताश तंवर, पूर्व उप प्रधान राज्यपाल सिंह तंवर, अनिल नाडिया, एडवोकेट सुनील सिहोड़िया समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आर्थिक सहयोग की अपील की।