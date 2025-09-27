Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur: सेल टैक्स ऑफिसर बनकर करता था अवैध वसूली, पुलिस ने पूर्व सरपंच को कामां से पकड़ा

पुलिस ने सेल टैक्स ऑफिसर बनकर वाहनों से अवैध वसूली करने के मामले में डीग जिले के कामां के एक पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है।

भरतपुर

Anil Prajapat

Sep 27, 2025

Fake-Sales-Tax-Officer
आरोपी महावीर यादव। फोटो: सोशल

भरतपुर। सेवर थाना पुलिस ने सेल टैक्स ऑफिसर बनकर वाहनों से अवैध वसूली करने के मामले में डीग जिले के कामां के एक पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि एक दिन पूर्व सरपंच महावीर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह खुद को एक पुलिस अधिकारी का परिचित बता रहा था। कुछ लोग अवैध वसूली को लेकर आरोप लगा रहे थे।

पुलिस ने पहले तो इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई ही नहीं की। जब वीडियो वायरल होने के बाद मामला जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचा तो पूर्व सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो के जरिये गाड़ी में टक्कर देने वाले वाहन चालक से विवाद व अवैध वसूली के आरोप को उसकी साजिश बताया। गुरुवार देर शाम सेवर पुलिस ने आरोपी को कामां से हिरासत में लिया था।

सेवर एसएचओ सतीशचंद शर्मा ने बताया कि सेवर थाने में राहुल शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा निवासी आनन्द नगर कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि बुधवार को महावीर यादव पुत्र रामहेत यादव निवासी गुरीरा थाना कामां आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव मलाह के पास ट्रक से सेल टैक्स ऑफिसर बनकर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। उसके बाद ही पूरी घटना का पता चल सकेगा।

हाइवे नहीं… ये अवैध वसूली का गढ़

भले ही हाल में हुए प्रकरण की पुलिस अभी जांच कर रही है। उसके बाद ही सत्यता का पता चल सकेगा, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले लंबे समय से लुधावई, मलाह के आसपास, खेड़ली मोड तक यह हाइवे अवैध वसूली का गढ़ बना हुआ है। कभी ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली में पुलिस तो कभी परिवहन विभाग के दस्ते का नाम आता रहता है। यह अब आम बात हो चुकी है।

इतना ही नहीं अब एक नया प्रकरण और सामने आया है कि पिछले कुछ महीनों से हाइवे के माध्यम से वाणिज्यक कर से वाहनों को बचाने के लिए एक गिरोह जुटा हुआ है, जो कि भरतपुर व डीग जिले में गिरोह के माध्यम से टैक्स चोरी कर वाहनों को पहुंचा रहा है। संबंधित दोनों ही जिलों के विभाग के अधिकारी भी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में भीषण हादसा: ट्रक में घुसी बारातियों से भरी बस, एक की मौत, दुल्हन सहित 19 घायल; 10 की हालत गंभीर
जोधपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: सेल टैक्स ऑफिसर बनकर करता था अवैध वसूली, पुलिस ने पूर्व सरपंच को कामां से पकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.