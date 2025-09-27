Bharatpur: सेल टैक्स ऑफिसर बनकर करता था अवैध वसूली, पुलिस ने पूर्व सरपंच को कामां से पकड़ा

सेवर एसएचओ सतीशचंद शर्मा ने बताया कि सेवर थाने में राहुल शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा निवासी आनन्द नगर कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि बुधवार को महावीर यादव पुत्र रामहेत यादव निवासी गुरीरा थाना कामां आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव मलाह के पास ट्रक से सेल टैक्स ऑफिसर बनकर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। उसके बाद ही पूरी घटना का पता चल सकेगा।