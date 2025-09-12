Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा जिले की 50 हजार से अधिक ढाणियों में लगेंगे विद्युत कनेक्शन, अक्टूबर में शुरू होगा काम

राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिले की हजारों ढाणियां जल्द ही रोशनी से जगमग हो उठेंगी। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत दोनों ही जिलों में 50999 ढाणियां विद्युतीकृत होंगी।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 12, 2025

Electricity connections
ढाणियों में लगेंगे विद्युत कनेक्शन (फोटो-एआई)

बाड़मेर: जिला बाड़मेर और बालोतरा की बिजली से वंचित हजारों ढाणियां शीघ्र ही रोशनी से जगमग होंगी। केंद्र सरकार के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के तहत दोनों ही जिलों में 50 हजार 999 ढाणियां विद्युतीकृत होंगी।


बता दें कि इस कार्य पर 296 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जारी वर्क आर्डर पर कुछ समय बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे लाखों लोगों का जीवन सरल होगा, अंधेरे जीवन में रोशनी होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 1.25 लाख घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा के गांव होंगे रोशन
बाड़मेर
गर्मी-उमस में बिजली कटौती से बेहाल राजधानीवासी, दिन-रात 4 से 5 बार गुल हो रही सप्लाई...(photo-patrika)


चार दशक पहले कैसा था जीवन


चार दशक पहले विद्युत कनेक्शन लेने में लोग आनाकानी करते थे। करंट से हादसे से होने की आशंका को लेकर ग्रामीण घर में विद्युत कनेक्शन करने पर मना करते थे। लेकिन बीते दो दशकों में जीवन का हर कार्य विद्युत पर आधारित होने पर इसकी मांग जबरदस्त बढ़ गई है। कनेक्शन के लिए लोग डिस्कॉम कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्कॉम इन्हें मांग अनुसार कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।


बालोतरा में 110 करोड़ से 18999 ढाणियों में कनेक्शन होगा


केंद्र सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जिले में 186 करोड़, बालोतरा जिले में 110 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें अप्रैल 2019 से सितंबर 2024 तक प्राप्त आवेदनों वाली ढाणियों में विद्युत कनेक्शन किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में 32 हजार ढाणियां, बालोतरा जिले में 18 हजार 999 ढाणियां विद्युतीकृत होंगी।


अभी भी नहीं पहुंची रोशनी


गौरतलब है कि आजादी 78 साल बाद भी बाड़मेर-बालोतरा में गांवों और ढाणियों तक रोशनी नहीं पहुंची है। महंगी विद्युत लाइनों व कनेक्शन के चलते लोगों ने आवेदन ही नहीं किए। अब केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो दूसरी ओर सौर ऊर्जा के चलते भी गांवों-ढाणियों में रोशनी पहुंच रही है। अब उक्त योजना के चलते हजारों ढाणियां रोशन होंगी।


प्रोजेक्ट के तहत वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। आगामी महीने में कार्य प्रारंभ होगा। दो वर्ष में जिले में 32 हजार ढाणियों में विद्युत कनेक्शन किए जाएंगे।
-अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम बाड़मेर


जिला बालोतरा के लिए योजना में 110 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इससे 18 हजार 999 ढाणियों में विद्युत कनेक्शन किया जाएगा। कार्य प्राथमिकता से कर लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाएंगे।
-दिग्विजय सिंह, अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम बालोतरा


बिजली जीवन का अभिन्न अंग हो गई है। छोटे से छोटा कार्य इस पर आधारित होने से इसकी मांग ज्यादा है। योजना स्वीकृति से बहुत खुश हैं। हजारों घर रोशन होंगे।
-डूंगरराम देवासी


बड़ी संख्या में किसान ढाणियों में निवास करते हैं। कनेक्शन नहीं होने पर वर्षों से सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे थे। ढाणियां रोशन होने से जीवन सरल होगा।
-दौलाराम कुआं, सरपंच, कल्याणपुर


विद्युत आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। ढाणियों में रहने वाले लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। योजना स्वीकृत से आम आदमी को विद्युत सुविधा का लाभ मिलेगा।
-श्याम सिंह महेचा, सरपंच, मेवानगर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, स्मार्ट मीटर सब्सिडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानें कैसे मिलेगा फायदा
जयपुर
Smart-Meter-3

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर-बालोतरा जिले की 50 हजार से अधिक ढाणियों में लगेंगे विद्युत कनेक्शन, अक्टूबर में शुरू होगा काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.