बाड़मेर-बालोतरा जिले की 50 हजार से अधिक ढाणियों में लगेंगे विद्युत कनेक्शन, अक्टूबर में शुरू होगा काम



चार दशक पहले विद्युत कनेक्शन लेने में लोग आनाकानी करते थे। करंट से हादसे से होने की आशंका को लेकर ग्रामीण घर में विद्युत कनेक्शन करने पर मना करते थे। लेकिन बीते दो दशकों में जीवन का हर कार्य विद्युत पर आधारित होने पर इसकी मांग जबरदस्त बढ़ गई है। कनेक्शन के लिए लोग डिस्कॉम कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्कॉम इन्हें मांग अनुसार कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।