Barmer Accident: ‘काश उसने दूसरा रास्ता चुन लिया होता…’, शायद जिंदा होता परिवार, अब पति-पत्नी और बेटे की एक साथ उठी अर्थी

यह हादसा इसलिए और भी ज्यादा मार्मिक है क्योंकि बाबूराम अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। वे बालेसर में एक निजी कंपनी में साइड इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे और हाल ही में उनका ट्रांसफर बाड़मेर हुआ था। सिर्फ 15 दिन पहले ही उन्होंने बाड़मेर के तिलक नगर में किराए का मकान लिया था, ताकि परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें। मंगलवार को वे बालेसर से अपने घर का सामान लेकर बाड़मेर लौट रहे थे। पिकअप में गृहस्थी का सामान लोड था, जबकि बाबूराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार में सवार थे। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।