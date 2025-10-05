दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

बाड़मेर. राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को जालीपा स्थित साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के मैदान में भव्य डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूधिया रोशनी में बाड़मेर इलेवन और थार वॉरियर्स के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैत्रीपूर्ण मैच ने उत्साह और खेलभावना दोनों का संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद के सीईओ रविकुमार, बाड़मेर एसडीएम यथार्थ शेखर, साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के जनरल मैनेजर दिलीपकुमार सिंह, राजस्थान पत्रिका बाड़मेर के संपादीय प्रभारी योगेंद्र सेन, सब इंस्पेक्टर मांगीलाल विश्रोई, दिग्विजयसिंह, थार के वीर संस्थान के रघुवीरसिंह तामलोर ने संयुक्त रूप से टॉस कर किया।