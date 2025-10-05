Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस पर डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता

less than 1 minute read

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Oct 05, 2025

क्रिकेट मैच शुरू होने के पहले मैदान दोनों टीमों के खिलाड़ी व अतिथिगण।

बाड़मेर. राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को जालीपा स्थित साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के मैदान में भव्य डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूधिया रोशनी में बाड़मेर इलेवन और थार वॉरियर्स के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैत्रीपूर्ण मैच ने उत्साह और खेलभावना दोनों का संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद के सीईओ रविकुमार, बाड़मेर एसडीएम यथार्थ शेखर, साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के जनरल मैनेजर दिलीपकुमार सिंह, राजस्थान पत्रिका बाड़मेर के संपादीय प्रभारी योगेंद्र सेन, सब इंस्पेक्टर मांगीलाल विश्रोई, दिग्विजयसिंह, थार के वीर संस्थान के रघुवीरसिंह तामलोर ने संयुक्त रूप से टॉस कर किया।

सीईओ रविकुमार ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान पत्रिका सदा से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता करती आई है। पत्रिका ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्य किया है। वहीं दिलीपकुमार सिंह ने कहा कि पत्रिका केवल समाचार पत्र नहीं, बल्कि जनसेवा की एक सशक्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

बाड़मेर इलेवन बनाम थार वॉरियर्स
बाड़मेर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 137 रन बनाए। टीम के दुष्यंतसिंह राठौड़ ने शानदार 54 रन, एसडीएम यथार्थ शेखर ने 31 रन, और दिलीपकुमार सिंह ने 14 रन का योगदान दिया। जवाब में थार वॉरियर्स टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन मैच जीत नहीं पाए। थार वॉरियर्स टीम 100 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा। मैंन ऑफ द मैच यथार्थ शेखर व बेस्ट बैट्समैन दुष्यंतसिंह राठौड़ को दिया। ओम श्री स्पोटर्स की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 02:24 pm

Published on:

05 Oct 2025 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

काव्य रचनाओं में विसंगतियों पर तीखा प्रहार, गांव की खुशबू और संस्कृति की झलक

बाड़मेर

राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर, निजी कंपनी पर जमीन अधिग्रहण में मनमानी का आरोप

Barmer Bulldozers Roll Over Standing Crops Gudamalani
बाड़मेर

राजस्थान: बाइक से रपट पार करते समय लूणी नदी में बहने से पति-पत्नी की मौत, सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

Balotra News
बाड़मेर

बाड़मेर में आपत्तिजनक पोस्टर कांड: पुलिस ने इन 7 आरोपियों को किया नामजद, छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका है एक आरोपी

Barmer
Patrika Special News

स्कूली उम्र से शुरू हुई आवारागर्दी, तस्करी का साम्राज्य खड़ा कर बना सरगना

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.