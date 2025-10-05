दूधिया रोशनी में लगे चौके-छक्के, बाड़मेर इलेवन ने जीता मैच

क्रिकेट मैच शुरू होने के पहले मैदान दोनों टीमों के खिलाड़ी व अतिथिगण।
बाड़मेर. राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को जालीपा स्थित साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के मैदान में भव्य डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूधिया रोशनी में बाड़मेर इलेवन और थार वॉरियर्स के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैत्रीपूर्ण मैच ने उत्साह और खेलभावना दोनों का संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद के सीईओ रविकुमार, बाड़मेर एसडीएम यथार्थ शेखर, साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के जनरल मैनेजर दिलीपकुमार सिंह, राजस्थान पत्रिका बाड़मेर के संपादीय प्रभारी योगेंद्र सेन, सब इंस्पेक्टर मांगीलाल विश्रोई, दिग्विजयसिंह, थार के वीर संस्थान के रघुवीरसिंह तामलोर ने संयुक्त रूप से टॉस कर किया।
सीईओ रविकुमार ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान पत्रिका सदा से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता करती आई है। पत्रिका ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्य किया है। वहीं दिलीपकुमार सिंह ने कहा कि पत्रिका केवल समाचार पत्र नहीं, बल्कि जनसेवा की एक सशक्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।
बाड़मेर इलेवन बनाम थार वॉरियर्स
बाड़मेर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 137 रन बनाए। टीम के दुष्यंतसिंह राठौड़ ने शानदार 54 रन, एसडीएम यथार्थ शेखर ने 31 रन, और दिलीपकुमार सिंह ने 14 रन का योगदान दिया। जवाब में थार वॉरियर्स टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन मैच जीत नहीं पाए। थार वॉरियर्स टीम 100 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा। मैंन ऑफ द मैच यथार्थ शेखर व बेस्ट बैट्समैन दुष्यंतसिंह राठौड़ को दिया। ओम श्री स्पोटर्स की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।
