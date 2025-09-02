Ramapir Mela In Pakistan: पाकिस्तान में भी भर रहा बाबा रामदेव का भव्य मेला, पहुंच रहे 2000 से ज्यादा हिन्दू-मुस्लिम भक्त

पाकिस्तान के सिंध में मुनाबाओ से करीब 180 किमी दूरी पर टांडो अल्लाहयार कस्बा है। यहां करीब 45% हिन्दू रहते हैं। यह कस्बा 1700 ईस्वी के करीब बसा है। विभाजन से पूर्व यहां हिन्दुओं की आबादी अधिक थी। 1947, 1965 और 1971 में काफी संख्या में हिन्दू यहां से पलायन करके भी आए हैं। टांडो अल्लाहयार से आए हिन्दू बाड़मेर में कम बसे हैं, ये पलायन में गुजरात, जोधपुर और बीकानेर की तरफ गए। इन दिनों यह कस्बा बाबा रामदेव यात्रा के लिए पाकिस्तान में चर्चा में है।