बाबा रामदेव मेले में विद्युत व्यवधान, देश भर से आए यात्री परेशान

बाबा रामदेव मेले में बुधवार को 5 घंटे से अधिक विद्युत व्यवस्था बंद रही। रामदेवरा मेले में आए हजारों यात्रियों और ग्रामीणों को घंटों विद्युत आपूर्ति के बंद रहने से भारी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के अनुसार लोक देवता बाबा रामदेव का 641वां मेला इन दिनों पूरे परवान पर है। मेले के दौरान बुधवार शाम को डिस्कॉम की विद्युत व्यवस्था अचानक बंद होने के कारण ग्रामीण व यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत व्यवस्था देर रात्रि दस बजे के बाद जाकर बहाल होने तक यात्रियों को अंधेरे में ही एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ा। यात्रियों में शामिल महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अंधेरे की वजह से मेले के दौरान काफी परेशान हुए। डिस्कॉम की विद्युत वितरण व्यवस्था बंद रहने की कारण एक तरफ जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों यात्रियों को भीषण गर्मी से परेशान होना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पूरा कस्बा अंधेरे की आगोश में डूबने के बाद यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंधेरे में भटकने को मजबूर हो गए । स्थानीय ग्रामीणों ने डिस्कॉम की बंद विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से स्थानीय ग्रामीणों के फोन करने के बावजूद उनकी कॉल रिसीव नहीं किए गए। जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला।

रामदेवरा का संपूर्ण क्षेत्र बुधवार की शाम को विद्युत लाइनों में आए हुए तकनीकी फाल्ट के चलते बंद हो गया।