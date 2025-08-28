Patrika LogoSwitch to English

बाबा रामदेव मेले में विद्युत व्यवधान, देश भर से आए यात्री परेशान

बाबा रामदेव मेले में बुधवार को 5 घंटे से अधिक विद्युत व्यवस्था बंद रही। रामदेवरा मेले में आए हजारों यात्रियों और ग्रामीणों को घंटों विद्युत आपूर्ति के बंद रहने से भारी परेशानी उठानी पड़ी।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 28, 2025

oplus_0

बाबा रामदेव मेले में बुधवार को 5 घंटे से अधिक विद्युत व्यवस्था बंद रही। रामदेवरा मेले में आए हजारों यात्रियों और ग्रामीणों को घंटों विद्युत आपूर्ति के बंद रहने से भारी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के अनुसार लोक देवता बाबा रामदेव का 641वां मेला इन दिनों पूरे परवान पर है। मेले के दौरान बुधवार शाम को डिस्कॉम की विद्युत व्यवस्था अचानक बंद होने के कारण ग्रामीण व यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत व्यवस्था देर रात्रि दस बजे के बाद जाकर बहाल होने तक यात्रियों को अंधेरे में ही एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ा। यात्रियों में शामिल महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अंधेरे की वजह से मेले के दौरान काफी परेशान हुए। डिस्कॉम की विद्युत वितरण व्यवस्था बंद रहने की कारण एक तरफ जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों यात्रियों को भीषण गर्मी से परेशान होना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पूरा कस्बा अंधेरे की आगोश में डूबने के बाद यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंधेरे में भटकने को मजबूर हो गए । स्थानीय ग्रामीणों ने डिस्कॉम की बंद विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से स्थानीय ग्रामीणों के फोन करने के बावजूद उनकी कॉल रिसीव नहीं किए गए। जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला।
रामदेवरा का संपूर्ण क्षेत्र बुधवार की शाम को विद्युत लाइनों में आए हुए तकनीकी फाल्ट के चलते बंद हो गया।

गुरुवार को भी गुल रही बिजली

जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक विद्युतापूर्ति बंद रही। ऐसे में लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने आए हजारों यात्रियों को सुबह अंधेरे के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने बच्चों और अपने परिवार की सदस्यों को अंधेरे में सावधानी पूर्व लेकर चलना पड़ा। अंधेरे में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। डिस्कॉम की लगातार दूसरे दिन विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से लडख़ड़ाई रही। ऐसे में देश भर से आए यात्रियों में रोष दिखा।

यह है हकीकत

मेला मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त समय मिलने के बावजूद रामदेवरा में इन दिनों बाबा रामदेव के मेले के समय विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से लडख़ड़ाई हुई है। ऐसे में न केवल देश भर से आए हुए यात्रियों को भारी परेशान उठानी पड़ रही है, बल्कि क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों में भी विद्युत व्यवस्था चरमराने से परेशानी हो रही है। मामूली बरसात में डिस्कॉम की लाइनों में फाल्ट आने की समस्या मेले में लगातार जारी है, ऐसे में एक पखवाड़े से डिस्कॉम की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से लचर बनी हुई है। बार-बार ट्रिपिंग व अघोषित कटौती पिछले करीब दो महीने से लगातार बनी हुई है। पहले डिस्कॉम के अधिकारी मेला मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत की कटौती और ट्रिपिंग का कारण बता रहे थे, लेकिन मेला आरंभ होने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

विद्युत आधारित सभी काम ठप

डिस्कॉम की बुधवार को ठप हुई 5 घंटे की विद्युत आपूर्ति के दौरान रामदेवरा की सभी विद्युत आधारित व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई, वहीं इनवर्टर भी बंद हो गए। संपूर्ण मेला अंधेरे में डूबा रहा। लोग एक दूसरे को फोन करके पूछते रहे कि विद्युत कब आएगी। विद्युत आपूर्ति के बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं मेला समय में लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद ग्रामीणों को किसी ने संतोषजनक जवाब तक नहीं दिया।

कर रहे प्रयास

बरसात के दौरान बुधवार को विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया, जिसे ढूंढने में समय लगा। फॉल्ट मिलते ही विद्युत आपूर्ति ठीक कर दी। मेले में विद्युत आपूर्ति अच्छी तरह से मिलती रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

  • रावलराम गर्ग, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत निगम, रामदेवरारखनी चाहिए विशेष तैयारियां

रामदेवरा मेले को ध्यान में रखते हुए डिस्कॉम को फॉल्ट आदि परेशानियों का समाधान के लिए विशेष तैयारियां रखनी चाहिए। बाबा रामदेव का मेला विशाल पैमाने पर लगा है। विद्युत ठप होते ही संपूर्ण मेला क्षेत्र के यात्री प्रभावित होते है।

  • भोमसिंह तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता,रामदेवरा।

28 Aug 2025 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बाबा रामदेव मेले में विद्युत व्यवधान, देश भर से आए यात्री परेशान

