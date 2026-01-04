पोकरण: अब इंतजार को लगेगा विराम, सीधी नई रेल लाइन का काम जल्द

पोकरण क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब शीघ्र पूरी होगी। पोकरण-रामदेवरा वाया कैलाश टेकरी, भैरव राक्षस गुफा रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे की ओर से कवायद शुरू हो गई है।
गौरतलब है कि पोकरण में आजादी से पुराना रेलवे स्टेशन स्थित है। रामदेवरा से जैसलमेर के लिए बिछी रेल लाइन में गोमट स्टेशन के पूर्व दिशा में पोकरण स्टेशन स्थित है। ऐसे में रामदेवरा या जैसलमेर से आने वाली रेलें पहले पोकरण आती है और यहां इंजन को वापिस घुमाकर लगाया जाता है एवं फिर रवाना होती है। ऐसे में पोकरण स्टेशन आने वाली रेलें 20 से 25 मिनट तक यहां खड़ी रहती है, जिसके कारण पूर्व में कई लंबी दूरी की रेलों का पोकरण से संचालन नहीं होता था। क्षेत्र के वाशिंदे लंबे समय से पोकरण से रामदेवरा वाया कैलाश टेकरी, भैरव राक्षस गुफा होते हुए सीधी रेल लाइन बिछाने की मांग कर रहे थे, ताकि रेल आने पर इंजिन को वापिस घुमाना नहीं पड़े और रेल का बिना किसी देरी के सीधा संचालन हो सके।
पोकरण से रामदेवरा के बीच सीधी रेल लाइन कैलाश टेकरी व भैरव राक्षस गुफा होते हुए बिछाई जाएगी। जिसकी दूरी 13.38 किलोमीटर होगी। लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही मांग पर जोधपुर-पोकरण सांसद व केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक शैतानसिंह राठौड़ ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर मांग की थी। जिसके बाद गत अप्रेल माह में रेल मंत्री की ओर से इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत गत माह भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
रेलवे के अनुसार नई रेलवे लाइन, छोटे पुल, एक्सटेंशन के साथ रोड अंडरब्रिज, एस एंड टी स्ट्रक्चर, स्टाफ आवास और अन्य सहायक कार्य होंगे। जिसके लिए कुल 94 करोड़ 21 लाख 64 हजार 118 रुपए की अनुमानित लागत तय की गई है। टेंडर भी मांगे गए हैं।
रेल लाइन के बिछने से रेलों का सीधा संचालन हो सकेगा, जिससे लंबी दूरी की रेलों का भी पोकरण आगमन हो सकेगा। रेल लाइन के बिछने के बाद रेलों के संचालन में 45 मिनट के समय की बचत होगी। ऐसे में जैसलमेर जाने वाली सभी रेलों का पोकरण में ठहराव हो सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग