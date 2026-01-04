पोकरण: अब इंतजार को लगेगा विराम, सीधी नई रेल लाइन का काम जल्द

गौरतलब है कि पोकरण में आजादी से पुराना रेलवे स्टेशन स्थित है। रामदेवरा से जैसलमेर के लिए बिछी रेल लाइन में गोमट स्टेशन के पूर्व दिशा में पोकरण स्टेशन स्थित है। ऐसे में रामदेवरा या जैसलमेर से आने वाली रेलें पहले पोकरण आती है और यहां इंजन को वापिस घुमाकर लगाया जाता है एवं फिर रवाना होती है। ऐसे में पोकरण स्टेशन आने वाली रेलें 20 से 25 मिनट तक यहां खड़ी रहती है, जिसके कारण पूर्व में कई लंबी दूरी की रेलों का पोकरण से संचालन नहीं होता था। क्षेत्र के वाशिंदे लंबे समय से पोकरण से रामदेवरा वाया कैलाश टेकरी, भैरव राक्षस गुफा होते हुए सीधी रेल लाइन बिछाने की मांग कर रहे थे, ताकि रेल आने पर इंजिन को वापिस घुमाना नहीं पड़े और रेल का बिना किसी देरी के सीधा संचालन हो सके।