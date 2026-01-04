जैसलमेर शहर की महज 5 किलोमीटर की परिधि और 272 कैमरों को चकमा देकर आखिर कहां गायब हो गया वाहन!

इस घटना ने प्रशासनिक दावों की भी पोल खोल दी है। हर बड़े आयोजन और पर्यटन सीजन से पहले सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सोनार दुर्ग जैसे संवेदनशील और घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की वारदात यह बताने के लिए काफी है कि निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां हैं। स्थानीय लोगों और दुर्गवासियों ने एक स्वर में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके साथ ही रात्रिकालीन प्रवेश पर सख्त नियंत्रण, सीसीटीवी कैमरों की वास्तविक निगरानी, कंट्रोल रूम की जवाबदेही तय करने और दुर्ग क्षेत्र में स्थायी गश्त व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि इस घटना को हल्के में लिया गया, तो भविष्य में इससे भी बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता।