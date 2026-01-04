4 जनवरी 2026,

जैसलमेर

Maru Mahotsav: …तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज, मैदान के आसपास लगे गंदगी के ढेर, सड़कें बदहाल

जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव के आगाज की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोजन स्थल के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, जिससे आमजन और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Jan 04, 2026

Maru Mahotsav

मरु महोत्सव मैदान के आसपास लगे गंदगी के ढेर (फोटो- पत्रिका)

पोकरण: भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले का विख्यात मरु महोत्सव 2026 आगामी 29 जनवरी को शुरू होगा, जिसका आगाज परमाणु नगरी पोकरण से किया जाएगा। मरु महोत्सव में केवल 27 दिनों का समय शेष रहा है। जबकि धरातल पर तैयारियां भी अभी तक शुरू नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि प्रतिवर्ष स्वर्णनगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गत कुछ वर्षों से महोत्सव का आगाज पोकरण से किया जा रहा है। यहां एक दिन कई कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं के साथ ही रात में सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की जा रही है। इसी के अंतर्गत आगामी 29 जनवरी को कस्बे से जिले के मरु महोत्सव का आगाज किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहां तैयारियां शुरू नहीं किए जाने के कारण मरु महोत्सव के सफल आयोजन पर संशय बना हुआ है।

उधड़ी पड़ी है सड़क, गड्ढ़ों से हादसे का भय

कस्बे में मरु महोत्सव के आगाज पर शोभायात्रा का आयोजन होता है, जो सालमसागर तालाब से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पहुंचती है। यहां मुख्य कार्यक्रम और रात में सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन किया जाएगा।

फोर्ट रोड की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। यहां डामर उखड़ चुका है और गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही हादसे का भी भय बना हुआ है, जिनकी मरम्मत करवाने को लेकर जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यहां मिट गया सड़क का नामोनिशां

मरु महोत्सव के रात में होने वाले कार्यक्रम में अतिथियों और आयोजनकर्ता अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन के लिए राउमावि के पीछे का द्वार खोला जाता है। इसके लिए जोधपुर रोड से सड़क है, लेकिन यहां डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है और गहरे गड्ढ़े हो गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी होगी।

लगे कचरे और गंदगी के ढेर

मरु महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम राउमावि मैदान में होगा। यहां मैदान में चारों तरफ गंदगी बिखरी पड़ी है। हाथ ठेला चालकों की ओर से शाम को बचा, सड़ा-गला सामान भी मैदान में ही डाला जाता है, जिससे यहां पशुओं का जमावड़ा लग जाता है। इससे यहां कचरा फैल रहा है और पूरा मैदान सड़ांध मार रहा है, जिसके चलते यहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा यहां आसपास शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण दुकानदार, राहगीर, हाथ ठेला चालक व अन्य मैदान में ही गंदगी फैला रहे हैं।

सौंदर्य पर भी दाग, पशुओं का भी जमावड़ा

कस्बे में गत पांच वर्ष पूर्व सड़क के बीच डिवाइडर बनाकर उनमें पौधे लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश पौधे जलकर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा डिवाइडर भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण परमाणु नगरी के सौंदर्य पर भी दाग लग रहा है। इसी प्रकार कस्बे में आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या है। मुख्य मार्गों पर विचरण करते आवारा पशुओं के कारण आमजन को परेशानी हो रही है।

करवाई जाएगी मरम्मत व सफाई

गत दिनों खेल महोत्सव के दौरान मैदान की सफाई करवाई गई थी। गणतंत्र दिवस व मरु महोत्सव से पूर्व अभियान चलाकर गंदगी व कचरे की सफाई करवा दी जाएगी। मुख्य मार्गों पर सड़कों की मरम्मत करवा दी गई है। फोर्ट रोड पर डामर सड़क की मरम्मत कर पुननिर्माण किया जाएगा।

-झब्बर सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, पोकरण

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jan 2026 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Maru Mahotsav: …तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज, मैदान के आसपास लगे गंदगी के ढेर, सड़कें बदहाल

