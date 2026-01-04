Maru Mahotsav: …तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज, मैदान के आसपास लगे गंदगी के ढेर, सड़कें बदहाल

मरु महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम राउमावि मैदान में होगा। यहां मैदान में चारों तरफ गंदगी बिखरी पड़ी है। हाथ ठेला चालकों की ओर से शाम को बचा, सड़ा-गला सामान भी मैदान में ही डाला जाता है, जिससे यहां पशुओं का जमावड़ा लग जाता है। इससे यहां कचरा फैल रहा है और पूरा मैदान सड़ांध मार रहा है, जिसके चलते यहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा यहां आसपास शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण दुकानदार, राहगीर, हाथ ठेला चालक व अन्य मैदान में ही गंदगी फैला रहे हैं।