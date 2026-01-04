जैसाण की आबोहवा में घुलता नशा, गांव व शहर दोनों को जकड़ रहा

नशा शोर मचाकर नहीं आता, यह मोबाइल की एक चैट में आता है। यह समूह में बैठने के दौरान बस..एक बार ट्राय कर.. जैसे मासूम से दिखने वाले वाक्य में आकर पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। जैसलमेर में एमडी ड्रग्स मौजूदा समय में तेजी से फैलता नशा है। न केवल शहर की सूनी गलियों व मार्गों बल्कि गांवों के युवाओं को भी अपने चंगुल में ले रहा है। धीरे-धीरे सिंथेटिक ड्रग्स शहर के युवाओं में अपनी जड़ें जमा रहा है। एमडी सीधे दिमाग पर हमला करता है- तेज व घातक तरीके से। जानकारों के अनुसार एमडी का असर बेहद तीव्रता से होता है। पहली खुराक में व्यक्ति को असामान्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी का झूठा अहसास होता है। यही अनुभूति उसे दूसरी, तीसरी और फिर लगातार खुराक की ओर धकेल देता है। कुछ ही समय में यह नशा जरूरत बन जाता है और जरूरत लत में बदल जाती है।