जैसाण में फिर चमकी सर्दी.. ठिठुरन भरी सर्दी का दौर, रात में गिरा पारा

रात 9 बजे के आसपास सडक़ें व बाजार लगभग सूने हो गए। कड़ाके की सर्दी के चलते बीती रात पारे में गिरावट दर्ज की गई थी। आगामी दिनों में भी मौसम का सूरते-हाल कुछ इसी तरह का बना रहने की उम्मीद है। तेज सर्दी के बीच अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। गौरतलब है कि एक दिन बाद शीतकालीन अवकाश समाप्त हो जाएंगे और सभी सरकारी व निजी विद्यालय आगामी मंगलवार से खुलने वाले हैं। ऐसे में सुबह के समय बच्चों को तेज सर्दी में स्कूल भेजना होगा। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गए हैं।