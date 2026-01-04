4 जनवरी 2026,

जैसलमेर

जैसाण में फिर चमकी सर्दी.. ठिठुरन भरी सर्दी का दौर, रात में गिरा पारा

स्वर्णनगरी में नए साल की पहली सुबह से शुरू हुआ ठिठुराने वाली सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 04, 2026

स्वर्णनगरी में नए साल की पहली सुबह से शुरू हुआ ठिठुराने वाली सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को दिन भर सर्द हवाओं ने माहौल को सर्द बनाए रखा और लोगों ने धूप सेंक कर सर्दी से बचाव का जतन किया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 22.5 व 8.5 डिग्री रहा था। दिन में आसमान साफ होने से अच्छी धूप खिल जाने से लोगों को राहत मिली, लेकिन सूर्यास्त के साथ ही तेज सर्दी ने उन्हें सताना शुरू कर दिया।

रात 9 बजे के आसपास सडक़ें व बाजार लगभग सूने हो गए। कड़ाके की सर्दी के चलते बीती रात पारे में गिरावट दर्ज की गई थी। आगामी दिनों में भी मौसम का सूरते-हाल कुछ इसी तरह का बना रहने की उम्मीद है। तेज सर्दी के बीच अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। गौरतलब है कि एक दिन बाद शीतकालीन अवकाश समाप्त हो जाएंगे और सभी सरकारी व निजी विद्यालय आगामी मंगलवार से खुलने वाले हैं। ऐसे में सुबह के समय बच्चों को तेज सर्दी में स्कूल भेजना होगा। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गए हैं।

04 Jan 2026 08:36 pm

