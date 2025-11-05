कार हुई क्षतिग्रस्त तो क्लेम का दावा, कंपनी ने किया इंकार, अब देने होंगे दो लाख रुपए

आयोग ने अपने आदेश में कहा - बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार करना चाहिए। क्लेम प्रक्रिया में देरी करना या अनुचित कारणों से दावा अस्वीकार करना सेवा में कमी की श्रेणी में आता है सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष चंदनाराम चौधरी और सदस्य सरिता पारीक ने यह निर्णय सुनाया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता नरपत सिंह चौधरी ने पैरवी की।