साध्वी प्रेम बाईसा के वो आखिरी 30 सेकंड… ‘मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद… बोलते हुए छलक गईं पिता की आंखें

बाड़मेर। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। मामूली जुकाम के इलाज के लिए लगाए गए एक इंजेक्शन के बाद महज 30 सेकंड में उनकी तबीयत बिगड़ने और फिर मौत हो जाने के दावे ने इस मामले को रहस्यमय बना दिया है। इस घटना से न सिर्फ परिवार और अनुयायी सदमे में हैं, बल्कि संत समाज में भी गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उस इंजेक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ, जिसने एक स्वस्थ साध्वी की जान ले ली। अब साध्वी की मौत के मामले पर बड़े स्तर पर जांच की मांग उठ रही है।