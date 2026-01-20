20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राब को नहीं परोस रहे साब… राजस्थान के जिन 3 जिलों में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, वहां भी आदेश ‘हवा हवाई’

राब को नहीं परोस रहे साब...ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी को बढ़ा रहे। श्री अन्न के प्रोत्साहन के आदेश रहे धरे।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Jan 20, 2026

raab

Photo- Patrika

बाड़मेर। करीब एक साल पहले श्री अन्न (मिलेट्स) के प्रोत्साहन के लिए तय हुआ था कि सरकारी बैठकों में कचौरी-समोसा- आलू चिप्स और चाय की चुस्कियां लेना बंद होगा। श्री अन्न यानि मोटे अनाज जिसमें भी विशेष बाजरे के उत्पाद सरकारी बैठकों में प्लेट में होंगे।

सूप की जगह बाजरे की राब परोसने मशविरा भी था लेकिन यह आदेश धरा ही रहा। न तो अधिकारियों ने इसकी परवाह की और न ही जनप्रतिनिधियों ने। बाड़मेर-बालोतरा-जैसलमेर तीनों जिले जहां सर्वाधिक बाजरा उत्पादित होता है, वहां पर भी यह आदेश अमल में नहीं लाने से श्री अन्न का प्रोत्साहन फीका पड़ गया है।

श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में मिलेट्स (श्री अन्न) को प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की थी। साथ ही इसके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। इसी के तहत एक आदेश जारी किया गया है कि राजकीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण बैठकों, कर्याशालाओं में मिलेट़्स से बने उत्पाद उपयोग में लिए जाए।

इसमें बिस्किट, रस्क, नमकीन, लड्डू, चूरमा, खिचड़ी, राब, हलवा, उपमा, चिला शामिल किए जाए। बैठकों में इनमें से कम से कम एक व्यंजन परोसना ही होगा।

डाक बंगलों में भी नहीं चला

सरकारी डाक बंगला और सर्किट हाउस में भी अब खाने के ऑर्डर के साथ में एक व्यंजन बाजरे का हो, ऐसा इंतजाम किया गया। आदेश जारी होने के बाद ऑर्डर में न तो अधिकारी बाजरे को लेकर बात कर रहे हैं और न ही अन्य।

59 विभागों को जारी आदेश

बाड़मेर जिले के 59 विभागों को यह आदेश जारी किया गया था। इसकी पालना पहले ही दिन से करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। एक साल में पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला कलेक्ट्रेट में होने वाली बैठकों में भोजन के ऑर्डर स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं। इसमें बाजरे की बजाय सामान्य थाली आज भी परोसी जा रही है।

क्यों हुआ था ऐसा

संयुक्त राष्ट्र संघ की ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन हो रहा है और उसमें राजस्थान अव्वल है। राज्य सरकार ने बजट में भी श्री अन्न को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसलिए यह आदेश जारी किए गए थे।

संसद में पसंद किया गया था

श्री अन्न को लेकर 2023 में तात्कालीन केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने एक कार्यक्रम में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बालोतरा के मनमोहन माली और उनकी टीम के साथ में बाजरे के उत्पाद का राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए संयुक्त भोज में किया था। इसको बेहद पसंद किया गया था। तब यह भी तय हुआ था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसा आयोजन हो तो श्री अन्न का प्रमोशन होगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ।

यों बढ़ावा दें तो बात बने

जैसलमेर में मरू महोत्सव में बाजरा के उत्पादों का एक दिन का पूरा फेस्टिवल हो, जिसमें इन उत्पादों के स्टॉल लगाकर बिक्री हो। देसी-विदेशी पर्यटक इसे चाव से खाएंगे

बालोतरा में सर्दियों की छुट्टियों में आसोतरा, नाकोड़ा, जसोल में लाखों धार्मिक पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पर भी तीन दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया जाए तो यह बालोतरा के पर्यटन के लिए यह नया आयाम होगा

बाड़मेर में हैण्डीक्राफ्ट और बाड़मेर के उत्पादों को लेकर कई संस्थाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। इन संस्थाओं की ओर से भी बाजरा उत्सव मनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

MKSN Yojana Update : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त कब मिलेगी? राजस्थान के 74 लाख किसान कर रहे बेसब्री से इंतजार, जानें
जयपुर
Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana 5th installment When released Rajasthan 74 lakh farmers are eagerly waiting know

संबंधित खबरें

Rajasthan weather Updates

Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

barmer news

घर से शौच को निकली युवती पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर; समदड़ी से जोधपुर रेफर

Obscene-Video

Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

Pachpadra Refinery Launch Date Changed

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

Shahadat Ko Salam

शहादत को सलाम: बाड़मेर के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद धर्माराम जाट की वीर गाथा, गोली लगने पर भी नहीं झुके, 2 आतंकियों को किया ढेर

जीरा उत्पादन में जैसलमेर अगाड़ी, मूल्य संवर्धन में पिछाड़ी

मरम्मत का इंतजार: खुले नालों से हादसे का भय, कहीं टूटे ढक्कन तो कहीं झाडिय़ों का अंबार

Rajasthan Youth Congress, Rajasthan Youth Congress Latest News, Rajasthan Youth Congress Update News, Rajasthan Youth Congress Today News, Rajasthan Youth Congress State Executive Dissolved, Jaipur News, Rajasthan News, राजस्थान यूथ कांग्रेस, राजस्थान यूथ कांग्रेस लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस अपडेट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस टुडे न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

ये भी पढ़ें

जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चला JDA का बुलडोजर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राब को नहीं परोस रहे साब… राजस्थान के जिन 3 जिलों में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, वहां भी आदेश ‘हवा हवाई’

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

Rajasthan weather Updates
बाड़मेर

घर से शौच को निकली युवती पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर; समदड़ी से जोधपुर रेफर

barmer news
बाड़मेर

Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

Obscene-Video
बाड़मेर

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

Pachpadra Refinery Launch Date Changed
बाड़मेर

शहादत को सलाम: बाड़मेर के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद धर्माराम जाट की वीर गाथा, गोली लगने पर भी नहीं झुके, 2 आतंकियों को किया ढेर

Shahadat Ko Salam
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.