राब को नहीं परोस रहे साब… राजस्थान के जिन 3 जिलों में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, वहां भी आदेश ‘हवा हवाई’

श्री अन्न को लेकर 2023 में तात्कालीन केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने एक कार्यक्रम में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बालोतरा के मनमोहन माली और उनकी टीम के साथ में बाजरे के उत्पाद का राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए संयुक्त भोज में किया था। इसको बेहद पसंद किया गया था। तब यह भी तय हुआ था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसा आयोजन हो तो श्री अन्न का प्रमोशन होगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ।