Barmer News: विधायक हरीश चौधरी के बयान से गरमाई सियासत, कहा- चरित्रहीन ताकतों से समझौता नहीं

चौधरी ने आगे कहा कि लड़ाई केवल एक तरीके की नहीं लड़ते हैं। लड़ाई कई दिशा में लड़ी जाती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक व न्यायिक लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने अपनी कही बात पर इशारा भी किया और कहा कि कुछ लोग गलत कारणों से उन पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन आरोप से कभी घबराने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि हरीश चौधरी बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने पहले भी कई बार मेवाराम जैन पर बिना नाम लिए हमला बोला है।