Barmer News: विधायक हरीश चौधरी के बयान से गरमाई सियासत, कहा- चरित्रहीन ताकतों से समझौता नहीं

बाड़मेर। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेसी में वापसी होने के बाद कांग्रेस में अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के बयान के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने भी बिना नाम लिए बयान दिया।
उन्होंने श्री हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान, बाड़मेर में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे चरित्रहीन लोगों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे।
चौधरी ने कहा कि हमारे पूर्वजों के संस्कारों पर चलेंगे। न कभी किसी के साथ समझौता किया, न भविष्य में करेंगे। सत्यमेव जयते। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ताकतें मूल मुद्दों से ध्यान भटका कर अनर्गल मुद्दे उछाल रही हैं, लेकिन वह उन आरोपों से नहीं घबराएंगे और वक्त आने पर सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
चौधरी ने आगे कहा कि लड़ाई केवल एक तरीके की नहीं लड़ते हैं। लड़ाई कई दिशा में लड़ी जाती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक व न्यायिक लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने अपनी कही बात पर इशारा भी किया और कहा कि कुछ लोग गलत कारणों से उन पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन आरोप से कभी घबराने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि हरीश चौधरी बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने पहले भी कई बार मेवाराम जैन पर बिना नाम लिए हमला बोला है।
