SMS Hospital Fire: सुपरिटेंडेंट बोले- ‘कोई भी मरीज आग से नहीं मरा…’, पूर्व CM ने की न्यायिक जांच की मांग

मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक मरीज की बेटे शेरु ने बताया कि वार्ड में धुआं इतना घना था कि उनकी मां दिखाई नहीं दे रही थीं। उन्होंने चिंगारियां देखकर स्टाफ को सूचित किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। शेरु ने बताया कि मैंने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं भरे वार्ड में कुछ नहीं कर सका। बाद में पता चला कि उनकी झुलसने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समय पर कार्रवाई होती तो शायद कुछ जिंदगियां बच सकती थीं।