भाटी vs रावणा : बाड़मेर SP ऑफिस पहुंचे छोटू सिंह, बोले ‘मुझे चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन, MLA रविंद्र सिंह की सोच डराने वाली’, दे डाली ये चेतावनी

रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से चल रहा 'भाटी बनाम रावणा' विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने सीधे तौर पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सोच और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'डराने-धमकाने वाला' नेता करार दिया है। इस विवाद के विरोध में आज बाड़मेर में रावणा राजपूत समाज पूरी तरह लामबंद नजर आया और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।