31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

भाटी vs रावणा : बाड़मेर SP ऑफिस पहुंचे छोटू सिंह, बोले ‘मुझे चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन, MLA रविंद्र सिंह की सोच डराने वाली’, दे डाली ये चेतावनी

विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रख्यात भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच का विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों और पुलिस मुख्यालय तक पहुँच गया है। इस विवाद ने अब जातीय और राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र का सियासी पारा सातवें आसमान पर है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Mar 31, 2026

ravindra singh bhati chotu singh rawna

ravindra singh bhati chotu singh rawna

रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से चल रहा 'भाटी बनाम रावणा' विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने सीधे तौर पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सोच और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'डराने-धमकाने वाला' नेता करार दिया है। इस विवाद के विरोध में आज बाड़मेर में रावणा राजपूत समाज पूरी तरह लामबंद नजर आया और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

बाड़मेर एसपी से मिले, सुरक्षा की मांग

छोटू सिंह रावणा ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक (SP) से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा:
"अगर विधायक की सोच डराने-धमकाने की है, तो उनके समर्थकों की सोच भी वैसी ही होगी। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मैं प्रशासन से सुरक्षा मांग रहा हूं।"

रावणा ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस विषय में उनकी न तो राज्य सरकार से और न ही किसी अन्य जनप्रतिनिधि से कोई बात हुई है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने उन्हें उचित सुरक्षा देने का भरोसा दिया है।

रावणा राजपूत समाज का अल्टीमेटम

बाड़मेर में रावणा राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि एक कलाकार का अपमान और उसे धमकी देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई की मांग: समाज ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

आंदोलन की चेतावनी: समाज के प्रतिनिधियों ने दोटूक कहा कि यदि विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन-आंदोलन किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। इस मौके पर छोटूसिंह रावणा ने कहा कि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने प्रशासन से त्वरित और ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई। वहीं, समाज के लोगों ने भी एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।

शिव विधानसभा की 'बदहाली' पर सवाल

विवाद केवल धमकियों तक सीमित नहीं रहा; छोटू सिंह रावणा ने अब रविंद्र सिंह भाटी के राजनीतिक गढ़ 'शिव' की स्थिति पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि शिव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और क्षेत्र बदहाली का शिकार है। उन्होंने विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें काम के लिए चुना था, न कि डराने-धमकाने के लिए।

1 अप्रैल का 'डेडलाइन', शिव थाने में होगी FIR

गौरतलब है कि छोटू सिंह रावणा पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वे 1 अप्रैल को शिव थाने जाकर विधायक के खिलाफ औपचारिक FIR दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि वे धमकियों से डरकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस मामले को तार्किक परिणति तक लेकर जाएंगे।

बाड़मेर की राजनीति में बढ़ता तनाव

इस विवाद ने बाड़मेर की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी का विशाल युवा समर्थक वर्ग है, तो दूसरी तरफ रावणा राजपूत समाज और अन्य वे लोग हैं जो विधायक की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। यह टकराव आने वाले दिनों में बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

ये भी पढ़ें

Chotu Singh Rawna : क्रिकेट के जुनून से लेकर आनंदपाल एनकाउंटर के डेब्यू सॉन्ग तक, क्या जानते हैं छोटू सिंह रावणा की ये 10 दिलचस्प बातें?
बाड़मेर
Chotu Singh Rawna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 03:36 pm

Published on:

31 Mar 2026 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / भाटी vs रावणा : बाड़मेर SP ऑफिस पहुंचे छोटू सिंह, बोले ‘मुझे चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन, MLA रविंद्र सिंह की सोच डराने वाली’, दे डाली ये चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाटी बनाम रावणा: '1 अप्रैल को MLA रविंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR', जानें सिंगर छोटू सिंह ने नए वीडियो में और क्या-क्या कहा?

ravindra singh bhati chotu singh rawna
बाड़मेर

Rajasthan: कैर-सांगरी बनी किसानों की कमाई का नया जरिया, बड़े शहरों में भारी डिमांड, मिल रहे अच्छे दाम

Ker Sangri
बाड़मेर

Chotu Singh Rawna : क्रिकेट के जुनून से लेकर आनंदपाल एनकाउंटर के डेब्यू सॉन्ग तक, क्या जानते हैं छोटू सिंह रावणा की ये 10 दिलचस्प बातें?

Chotu Singh Rawna
बाड़मेर

भाटी V/S रावणा विवाद : सोशल मीडिया पर दोनों के 'मिलियन' फ़ॉलोअर्स, जानें कौन आगे- कौन पीछे? 

बाड़मेर

भाटी V/S रावणा विवाद : 'गर्माहट' के बीच अब कांग्रेस-BJP की एंट्री ! जानें क्या सामने आ रहा कॉन्ट्रोवर्सी का 'पॉलिटिकल एंगल'?

Ravindra Singh Bhati and Singh Chhotu Singh controversy
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.